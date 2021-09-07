Происшествия 30 минут назад

Системы автофиксации ПДД зафиксировали 2,3 млн нарушений за 1,3 года работы

За нарушение правил дорожного движения украинцы уже заплатили 377 тыс. грн штрафов

Фото: autoportal.ua Фото: autoportal.ua
Фото: autoportal.ua

С начала работы комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД 1 июня 2020 года вынесли уже 2,3 млн штрафов, 1,9 млн из них нарушители уже оплатили. 

Об этом на своей странице в Facebook сообщает первый заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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Камеры установлены в местах, где по статистике в ДТП погибли и травмированы больше всего участников дорожного движения. И, по словам Белошицкого, за время работы камер в местах их установки удалось достичь снижения количества ДТП с пострадавшими и погибшими в три раза.

На сегодня в Украине автоматически фиксируют нарушения ПДД 118 комплексов. К 2024 году их количество планируют довести до 1500. Еще 21 камеру Министерство внутренних дел установило 3 сентября.

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