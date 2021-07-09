Камеры автофиксации нарушений ПДД начали устанавливать в Харькове

Камеры автоматической фото-, видеофиксации нарушений на дорогах в скором времени появятся в еще одном городе-миллионнике — Харькове.

Об этом сообщает "АвтоПортал".

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как заявил глава Департамента инфраструктуры города Сергей Дульфан, на первом этапе планируют установить 11 камер автофиксации в местах концентрации ДТП. При этом две из них уже смонтировали на проспектах Московском и Науки.

Указано, что камеры автофиксации в Харькове уже протестировали и они готовы к использованию. Осталось согласовать организацию движения на этих участках с дорожными службами и официально их узаконить.

Как отмечается, параллельно в Харькове с помощью Европейского инвестиционного банка реализуют программу "Безопасный город". В ее рамках на протяжении двух лет появятся сотни новых камер — установят их на магистралях с самым интенсивным трафиком.

Напомним, в Украине установлены уже 130 комплексов автофиксации — ранее они появились в Киеве, Киевской, Львовской и Одесской областях. К 2024 году их количество планируют довести до 1500.

Читайте также: На дорогах Украины заработают 90 новых камер автофиксации нарушений ПДД

Как сообщалось, во Львовской области с 30 декабря 2020 года на трех участках заработала система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

Как известно, до этого система автофиксации нарушений ПДД работала в Киеве и Киевской области. Всего было установлено около 50 камер.

Также сообщалось, что в ноябре 2020 года система автофиксации нарушений ПДД начала распознавать и автомобили на иностранной регистрации ("евробляхи").