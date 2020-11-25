Транспорт 10 минут назад

На дорогах Украины заработают 90 новых камер автофиксации нарушений ПДД

До конца года ожидается установка на дорогах государственного значения еще 130 камер

Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Со среды, 25 ноября, на украинских дорогах заработают 90 новых камер автофиксации нарушений правил дорожного движения.

Они должны помочь максимально снизить смертность и аварийность на участках, сообщается на официальном Telegram-канале Кирилла Хомякова — главы Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины.

Кратко и по делу в Telegram

В частности, указано, что агентство передало эти камеры Министерству внутренних дел.

"До конца года передадим еще 130 камер. Их установят на дорогах государственного значения", — анонсировали в ведомстве.

Также отмечается, что система автоматической фиксации должна работать в комплексе.

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Для этого в ближайшее время передадим полиции 4 специализированные автомобили "Фантомы", которые будут фиксировать скорость прямо на дороге, 30 передвижных лабораторий и 30 передвижных станций, которые будут проверять техническое состояние машин и дорог, а также 72 современные TrueСam, которые будут работать без влияния человеческого фактора", — рассказали в Госагентстве инфраструктурных проектов.

Кроме того, функции камер автофиксации планируют расширить.

"Они будут фиксировать проезд на красный свет, пересечение двойной сплошной и полосы общественного транспорта", — подчеркнули в ведомстве.

"Также наша амбициозная цель — это средняя скорость на отрезке, чтобы водители больше не могли тормозить непосредственно перед камерами", — резюмировали в Госагентстве.

Ранее стало известно, что система автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения теперь распознает и автомобили на иностранной регистрации ("евробляхи").

В частности, нарушения ПДД водителями таких авто в Украине начали фиксировать с 19 ноября

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