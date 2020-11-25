На дорогах Украины заработают 90 новых камер автофиксации нарушений ПДД

Со среды, 25 ноября, на украинских дорогах заработают 90 новых камер автофиксации нарушений правил дорожного движения.

Они должны помочь максимально снизить смертность и аварийность на участках, сообщается на официальном Telegram-канале Кирилла Хомякова — главы Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины.

В частности, указано, что агентство передало эти камеры Министерству внутренних дел.

"До конца года передадим еще 130 камер. Их установят на дорогах государственного значения", — анонсировали в ведомстве.

Также отмечается, что система автоматической фиксации должна работать в комплексе.

Читайте также: В Украине начали действовать новые правила для велосипедистов и пешеходов

Для этого в ближайшее время передадим полиции 4 специализированные автомобили "Фантомы", которые будут фиксировать скорость прямо на дороге, 30 передвижных лабораторий и 30 передвижных станций, которые будут проверять техническое состояние машин и дорог, а также 72 современные TrueСam, которые будут работать без влияния человеческого фактора", — рассказали в Госагентстве инфраструктурных проектов.

Кроме того, функции камер автофиксации планируют расширить.

"Они будут фиксировать проезд на красный свет, пересечение двойной сплошной и полосы общественного транспорта", — подчеркнули в ведомстве.

"Также наша амбициозная цель — это средняя скорость на отрезке, чтобы водители больше не могли тормозить непосредственно перед камерами", — резюмировали в Госагентстве.

Ранее стало известно, что система автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения теперь распознает и автомобили на иностранной регистрации ("евробляхи").

В частности, нарушения ПДД водителями таких авто в Украине начали фиксировать с 19 ноября