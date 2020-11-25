В Украине начали действовать новые правила для велосипедистов и пешеходов

В Украине вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, которые касаются водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий в Facebook.

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В частности, если раньше водители и пассажиры такси могли не пристегиваться во время движения в населенном пункте, а инструкторы по вождению и за его пределами, то теперь все они должны быть пристегнуты.

Указано, что это правило обязывает водителей такси обеспечить наличие ремней безопасности как на переднем, так и на заднем сиденье и напоминать пассажирам о необходимости их использования.

В то же время не пристегиваться в населенном пункте разрешается только водителям и пассажирам с инвалидностью, если это физиологически невозможно, а также водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств.

"Также запрещается изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их — они должны быть чистыми и достаточно освещенными", — говорится в изменения к ПДД.

В свою очередь велосипедистам отныне разрешено движение полосой для маршрутных транспортных средств.

Что касается пешеходов, то теперь они обязательно должны использовать светоотражающие элементы в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

"В темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, которые двигаются по проезжей части или обочине, должны использовать светоотражающие элементы (ленту, наклейку, жилет и прочее) или быть в одежде, которая имеет светоотражающие элементы", — указано в пункте 4.4 ПДД Украины.

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия оперативного информирования украинцев об открытых в исполнительной службе производствах по нарушению правил дорожного движения украинский бюджет с начала 2020 года недополучил 638 млн грн.