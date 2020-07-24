Расследование Bihus Info: Дубинский — злостный нарушитель ПДД

Народный депутат Украины от "Слуги народа" и кандидат в мэры Киева Александр Дубинский возглавил рейтинг народных депутатов нарушителей ПДД.
Сюжет об этом показала программа расследований Bihus Info.
Также Дубинский оказался в рядах злостных неплательщиков штрафов за нарушения ПДД. Журналисты Bihus Info оценивают отношение Дубинского к системе наблюдения МВД за нарушителями скоростного режима, как демонстративное и пренебрежительное.
"Нарушает Дубинский часто и со вкусом. Чаще всего Дубинского можно увидеть на зеленом мерседесе "кубике" геленвагене или на черном тойота лендкрузере", — журналисты Bihus info предоставили свидетельства этих нарушений.
"Тойота лендкрузер Дубинского нарушает чаще — 9 раз за последний месяц. Тойота Дубинского прет 114, а при такой скорости Дубинский умудряется еще что жевать", — на фото фиксации нарушения четко видно лицо народного депутата Дубинского.
Ранее народный депутат Дубинский организовал в центре столицы съемки своего предвыборного видеоролика, в котором он использует велосипед для передвижения в городе. На фотосессию Дубинский приехал на машине Lexus, которая была припаркована с нарушением ПДД, а уехал на Mercedes G55 AMG (зеленый "кубик"). "Дубинский всего несколько минут попозировал на велосипеде. Во время съемок народный депутат создавал аварийные ситуации — отъезжая с места съемок на Mercedes G55 AMG едва не въехал в троллейбус с людьми. Это осталось без внимания правоохранителей", — утвержадется в материале "издания Апостоф" .
Позже народный депутат подтвердил, что это именно он принимал участие в фотосессии на велосипеде: "Вышел с Лексуса. Покатался на велике. Уехал на Гелике. Краткое содержание моего дня по версии парахаботиков. Учитесь ;)", — цитирует "Апостоф" нардепа.
Позже оказалось, что автомобиль Mercedes-Benz G 55 AMG партийного зеленого цвета не прошел официальную перерегистрацию после изменения цвета с черного на зеленый. В общей сложности у Дубинского и его семьи — 17 элитных авто. За последние годы у него появились 10 машин, среди которых — Porsche 911 Carrera 2006 г., Mercedes SL500 2001 г. и Honda S2000 2009 г".