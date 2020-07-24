Расследование Bihus Info: Дубинский — злостный нарушитель ПДД

Народный депутат Украины от "Слуги народа" и кандидат в мэры Киева Александр Дубинский возглавил рейтинг народных депутатов нарушителей ПДД.

Сюжет об этом показала программа расследований Bihus Info.

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Также Дубинский оказался в рядах злостных неплательщиков штрафов за нарушения ПДД. Журналисты Bihus Info оценивают отношение Дубинского к системе наблюдения МВД за нарушителями скоростного режима, как демонстративное и пренебрежительное.

"Нарушает Дубинский часто и со вкусом. Чаще всего Дубинского можно увидеть на зеленом мерседесе "кубике" геленвагене или на черном тойота лендкрузере", — журналисты Bihus info предоставили свидетельства этих нарушений.

"Тойота лендкрузер Дубинского нарушает чаще — 9 раз за последний месяц. Тойота Дубинского прет 114, а при такой скорости Дубинский умудряется еще что жевать", — на фото фиксации нарушения четко видно лицо народного депутата Дубинского.