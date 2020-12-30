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1 час назад

Камеры автофиксации нарушений на дорогах заработали во Львовской области

С начала суток по состоянию на 10:00 среды было выявлено уже 827 нарушений

Камеры автофиксации нарушений ПДД во Львовской области. Фото: Нацполиция Камеры автофиксации нарушений ПДД во Львовской области. Фото: Нацполиция
Камеры автофиксации нарушений ПДД во Львовской области. Фото: Нацполиция

Во Львовской области с 30 декабря 2020 года на трех участках заработала система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

С начала суток было выявлено уже 827 нарушений, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Указано, что камеры автофиксации расположены на трех участках трассы М-06 (Киев — Чоп).

По состоянию на 10:00 среды было выявлено столько нарушений:

- вблизи города Буск (490 км + 400) — 380 нарушений;

- вблизи села Солонка (555 км + 662) — 227 нарушений;

- вблизи села Солонка (555 км + 730) — 220 нарушений.

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"Как показала практика работы камер в Киеве и Киевской области, после установки этих устройств наблюдается тенденция к снижению количества нарушений скоростного режима. Уверен, что уже через несколько месяцев работы мы достигнем не только снижения количества случаев превышения скорости на этих участках, но и количества ДТП", — отметил заместитель начальника патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Как известно, до этого система автофиксации нарушений ПДД работала в Киеве и Киевской области. Всего было установлено около 50 камер.

Также сообщалось, что в ноябре 2020 года система автофиксации нарушений ПДД начала распознавать и автомобили на иностранной регистрации ("евробляхи").

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