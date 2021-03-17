Общество 20 минут назад

17 тысяч гривен за вождение в нетрезвом виде. Новые штрафы вступили в силу (ИНФОГРАФИКА)

К тем, кто совершил преступление, сев пьяным за руль, больше не будет применяться амнистия, условно-досрочное освобождение и помилование. А прав могут лишить на 10 лет

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В среду, 17 марта 2021 года в Украине вступили в силу новые штрафы за нарушение ПДД. Теперь за вождение в нетрезвом виде или без ремня безопасности придется выложить существенные суммы. 

Большинство нововведений принято для борьбы с пьяными на дорогах. В частности ужесточены штрафы за вождение в нетрезвом виде. Так, если раньше за это нарушение полагался штраф в 10 200 гривен с лишением водительских прав на год, то теперь штраф 17 тыс. гривен плюс лишение прав на год (см. инфографику).

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При этом, по новым правилам транспорт могут изъять и продать на аукционе, а деньги вернуть владельцу. Если же гражданин сядет за руль выпивши в третий раз, то ему грозит 51 тыс. гривен штрафа или админарест на 15 суток с лишением прав на 10 лет и конфискацией авто(ранее штраф 40 800 гривен и лишение прав на 10 лет). А штраф за употребление алкогольных или наркотических средств после совершения ДТП увеличился 20 400 до 34 тыс. гривен.

Кроме того, сроки рассмотрение дел по вождению в нетрезвом виде в суде были увеличены с 3 месяцев до года. Отныне нельзя  передавать на поруки такого нарушителя трудовому коллективу или общественной организации. А в случае повторного нарушения новая санкция не применяется вместо старой, а суммируется с ней. Лишить водительских прав могут теперь на 10 лет.

Также при ДТП в нетрезвом виде с потерпевшими, вождение в нетрезвом виде больше не отягчающее обстоятельство, а отдельное преступление. Так если здоровью потерпевшего в таком ДТП были причинены повреждения средней тяжести, виновному грозит от 3 лет тюрьмы плюс лишение водительских прав на срок 3-5 лет, за нанесение тяжких увечий грозит 3-8 лет тюрьмы и лишение прав на 5-8 лет. Если потерпевший умер — 5-10 лет тюрьмы и 5-10 лет лишения водительских прав, а если погибло несколько человек — 7-12 лет тюрьмы и 7-10 лет лишения прав.

Вышеуказанные правонарушители теперь потеряли возможность избежать наказания если их возьмут на поруки, при примирении с потерпевшим, изменении обстановки и раскаянии. Кроме того, к тем кто совершил преступления сев пьяным за руль больше не будет применяться амнистия, условно-досрочное освобождение и помилование.

Кроме того, увеличены штрафы за превышение скорости. Так новый штраф за превышение скорости на 20-50 км/ч составляет 340 гривен, а за превышение скорости на более чем 50 км/ч — 1700 гривен.

Если раньше штраф для тех, кто водил без прав либо был их лишен, был одинаковым и составлял 510 грн, то по новым правилам ответственность вторых была увеличена.

Так, новый штраф за вождение без прав составляет 3400 грн, а для лишенных прав — 20400 грн. Кроме того появилась ответственность за повторное нарушение за вождение для лишенных водительских прав. Санкция предусматривает штраф в 40 800 грн, лишение прав на срок от 5 до 7 лет(напомним, сроки теперь суммируются). Кроме того машину могут продать с молотка,ч а деньги вернуть владельцу. Если водитель покинет место аварии, ему грозит штраф в 3400 грн, а за создание аварийной обстановки — 1445 грн(раньше — 255 грн и 680грн соответственно).

Штрафы увеличили и для пешеходов с велосипедистами. Так, за новый штраф за переход в неположенном месте — 255 гривен, штрафы для велосипедистов — увеличены с 85 до 340 грн, новый штраф за повторное правонарушение для этих категорий — 680 грн(раньше — 136 грн). Штрафы за нарушения ПДД пешеходами и велосипедистами в пьяном виде также были увеличены с 136 до 680 грн.

Кроме того, в правилах появилось уточнение которое предполагает, что документы по требованию полицейского нужно предъявлять таким образом, чтобы тот смог прочитать и зафиксировать данные, которые там есть. Кроме того полиции теперь разрешено использовать автомобили без специальных распознавательных знаков.

Напомним, в конце ноября 2020 года в Украине вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, которые касаются водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов.

Инфографика: Сергей Дода

Заглавное фото: Depositphotos

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