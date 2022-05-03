Рада хоче запровадити штраф за образи поліцейських, військових та прикордонників

Верховна Рада взяла за основу законопроєкт №5050-1, який передбачає адміністративну відповідальність за образу поліцейських, військовослужбовців та прикордонників при виконанні ними своїх службових обов'язків. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Ухвалення документа підтримав 321 народний депутат.

Законопроєкт передбачає, що публічна образа військовослужбовця, співробітника Держприкордонслужби України при виконанні ними службових обов'язків може спричинити накладення штрафу від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-680 грн) або громадські роботи на строк від двадцяти до тридцяти годин.

При цьому за публічну образу поліцейського при виконанні ним службових обов'язків або члена громадського формування з охорони порядку та державного кордону також може бути передбачений аналогічний штраф або громадські роботи на строк від двадцяти до тридцяти годин.

Нагадаємо, в Україні 2021 року активно штрафували водіїв, які порушували правила дорожнього руху. Одному із громадян довелося заплатити за 212 порушень.

При цьому є штрафи за перевищення швидкості навіть для автомобілів швидкої допомоги.