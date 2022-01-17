Статистика по штрафам за 2021 год: "рекордсмену" пришлось заплатить за 212 нарушений

В Украине в 2021 году активно штрафовали водителей, которые нарушали правила дорожного движения. Штрафи UA сообщают особо примечательные показатели этой статистики.

В количественном смысле наиболее активными нарушителями в Украине стали владельцы автомобилей Volkswagen — 471 915 нарушений за 2021 год. В процентном соотношении наибольшее количество штрафов получили водители на машинах Volvo — 39,6% владельцев этой марки получили хотя бы одно постановление от правоохранителей.

Патрульная полиция чаще всего выписывает штрафы водителям следующих марок авто: Porsche, Tesla и Dacia.

Наибольшее количество штрафов за год получили жители Киева — 526 455 постановлений. Они стали и самыми ответственными — оплатили 89,9% штрафов. На втором месте — Львов (86,7%), на третьем — Чернигов (85,9%).

Самый низкий средний показатель штрафов на одну камеру фиксации — в Луцке.

Наибольшее количество постановлений на одну машину в год получил владелец автомобиля DAF XF — 212 штрафов на сумму 67 320 грн. У водителя Range Rover — 175 штрафов, но на сумму 72 420 грн. "Отличился" также водитель Lexus — 134 штрафа на сумму 57 970 грн.

Напомним, 17 марта 2021 года, в Украине вступили в силу новые штрафы за нарушение ПДД. Теперь за вождение в нетрезвом виде или без ремня безопасности придется выложить существенные суммы. Кроме того, увеличены штрафы за превышение скорости. Так новый штраф за превышение скорости на 20-50 км/ч составляет 340 гривен, а за превышение скорости на более чем 50 км/ч — 1700 гривен.

В апреле 2021 года полиция Львовской области уже присудила первый штраф за пьяную езду на 17 тысяч грн. Мужчина согласился пройти проверку на состояние опьянения в Дрогобычской городской больнице №1, которая подтвердила, что он был пьян. Сколько именно промилле алкоголя было в крови водителя, в постановлении суда не указывается.