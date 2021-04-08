Общество 10 минут назад

В Украине присудили первый штраф за пьяную езду на 17 тысяч грн

В суде водитель не отрицал свою вину и признал, что перед тем, как сесть за руль, употреблял спиртные напитки

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Дрогобычский горрайонный суд Львовской 5 апреля оштрафовал на 17 тысяч грн водителя за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает Zaxid.net, это первое обнародованное в госреестре постановление суда, принятое на основании новых штрафов.

Водителя с признаками алкогольного опьянения задержали за рулем легкового автомобиля Иж-2126 в поселке Меденичи ночью 20 марта.

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Мужчина согласился пройти проверку на состояние опьянения в Дрогобычской городской больнице №1, которая подтвердила, что он был пьян. Сколько именно промилле алкоголя было в крови водителя, в постановлении суда не указывается.

В суде водитель не отрицал свою вину и признал, что перед тем, как сесть за руль, употреблял спиртные напитки.

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Судья Руслана Курус признала его в виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения и оштрафовала на 17 тысяч грн с лишением права управлять транспортом в течение года.

Напомним, что с 17 марта в Украине начали действовать новые, повышенные штрафы за нарушение правил дорожного движения. В частности, за управлением автомобилем в нетрезвом состоянии теперь придется выкладывать минимум 17 тысяч грн вместо 10,2 тысячи.

При повторном нарушении в течение года штраф будет уже двойным с лишением прав на три года, а если нарушителя успеют поймать в третий раз — его ждет 51 тысяча грн штрафа с лишением прав на 10 лет.

Источник фото: Depositphotos

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