"Слуги народа" предлагают вдвое снизить штраф за вождение авто с несертифицированным ГБО

Семь депутатов Верховной Рады от "Слуги народа", из которых шестеро члены комитета по правоохранительной деятельности, предлагают парламенту вдвое снизить штраф за управление автомобилем с несертифицированным газобалонным оборудованием. Соответствующий законопроект №6379 они внесли в парламент 2 декабря.

Им они предлагают изменить статью 121 Кодекса об административных нарушениях, которая устанавливает штраф в 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн) за управление транспортом с неисправными тормозами, фарами и прочими неисправностями, из-за которых его эксплуатация должна быть запрещена, или же авто, переоборудованном с нарушением правил, норм и стандартов.

Из нее они хотят выделить новую статью 121-3 об управлении транспортом, переоборудованным для работы на газовом моторном топливе или альтернативных видах жидкого и газового топлива без соблюдения порядка такого переоборудования.

За это предлагается наказывать штрафом вдвое меньшим — в сумме 10 необлагаемых минимумов (170 грн). Лишь повторное в течение года совершение такого нарушения приведет к штрафу в 20 минимумов.

Отметим, что в октябре группа "слуг народа" предложила Раде усилить ответственность за превышение скорости вплоть до лишения водителей прав. Пока этот законопроект не рассматривался.

Напомним также, что в начале ноября сообщалось о первом в Украине изъятии автомобиля у владельца, не платившего штрафы.