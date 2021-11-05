Не платил штрафы: в Украине впервые у водителя изъяли авто

Государственная исполнительная служба изъяла первый автомобиль у водителя-должника. Он не платил штрафы за существенное превышение скорости на автодорогах.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.

Нарушителем оказался гражданин Нигерии, возраст — 32 года.

"Первый изъятый в Харькове автомобиль в рамках новой инициативы Минюста по наведению порядка на дорогах наших городов. Этот горе-автомобилист имеет еще и 80 тысяч долга за нетрезвое вождение. Два эпизода", — написал Гайченко.

2 ноября в Министерстве юстиции сообщили, что у водителей-должников, которые не платят штрафы за существенное превышение скорости на городских автодорогах, будут изымать транспортные средства.

Напомним, ответственность за быструю езду на дорогах в Украине вскоре могут серьезно усилить, а за превышение скорости более чем на 50 км/ч хотят лишать водительских прав.