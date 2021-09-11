Политика и экономика 1 час назад

Глава Минюста предложил проверить владельцев медиа-компаний на детекторе лжи

Малюська считает, что это поможет выявить СМИ, которые выплачивают своим сотрудникам "черную" зарплату

Денис Малюська. Фото: Facebook/Минюст Денис Малюська. Фото: Facebook/Минюст
Денис Малюська. Фото: Facebook/Минюст

Министр юстиции Украины Денис Малюська предложил владельцам медиа-компаний пройти проверку на детекторе лжи, чтобы узнать, выплачивают ли они своим сотрудникам зарплаты в конвертах.

Такую инициативу глава Минюста предложил 10 сентября во время конференции YES Brainstorming в Киеве.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Я бы предложил провести общую встречу всех медиа-компаний Украины со мной и со специальным оборудованием, которое бы проверило, говорим мы правду или нет. Я и сам как министр готов принять в этом участие.  Более того, узнать о том, те, кто обладает большими медиа-холдингами, получили ли они какие-то неофициальные зарплаты, не были задекларированы ", — заявил Малюська.

По его словам, медиа-бизнес мог бы быть хорошим и прибыльным бизнесом в Украине.

"Но что я вижу — это теневые зарплаты, которые платятся в конвертах большим медиа-звёздам, и очень мало зарплат, задекларированных и записанных государственной налоговой инспекцией", — отметил он.

Читайте также:
Медиабизнес: международный форум Kyiv Media Week пройдет в гибридном формате в сентябре

Малюська добавил, что отечественные ток-шоу, контент, который генерируется медиа-компаниями, нельзя сравнить с тем, что могут себе позволить государственные компании.

Есть в этом теневая сторона функционирования СМИ в Украине. Я не говорю обо всех. Если мы говорим о тех медиа, которые освещают политическую жизнь, в большинстве случаев теневая сторона финансирования" — резюмировал министр.

Напомним, 19 февраля СНБО решил ввести, а президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Медведчука, Марченко и супруги его соратника Тараса Козака Натальи Лавренюк, а также против пяти россиян и 19 иностранных юридических лиц. 2 февраля санкции были введены против Козака, а также трех телеканалов, которыми он владеет — "112 Украина", NewsOne и ZIK.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Кабмин утвердил размеры зарплат для "инвестнянь"
Кабмин утвердил размеры зарплат для "инвестнянь"
Rocket: мы не причастны к DDоS-атакам на СМИ и не комментируем деятельность инвесторов
Rocket: мы не причастны к DDоS-атакам на СМИ и не комментируем деятельность инвесторов
Инвестора Rocket Рохлина подозревают в многомиллионном мошенничестве и в DDoS-атаке на СМИ
Инвестора Rocket Рохлина подозревают в многомиллионном мошенничестве и в DDoS-атаке на СМИ
Загрузка...
Новое видео
Як в Обухові сортують сміття киян та відходи з McDonald's

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Apple заинтересовались украинскими цифровыми паспортами, — замглавы Минцифры

  3. К 2030 году потребительские расходы китаянок будут составлять $5,3 трлн — исследование

  4. На побережье Мексики обрушился мощный ураган (ФОТО, ВИДЕО)

  5. В Киеве на Броварском проспекте с 11 сентября ограничат движение транспорта (КАРТА)

Ивент
9 сентября стартует 17-я конференция MIHAS — крупнейшее событие рынка халяльных товаров 
9 сентября стартует 17-я конференция MIHAS — крупнейшее событие рынка халяльных товаров 
Конференция будет проходить с 9 сентября до 31 декабря в полностью виртуальном формате и соберет более 8000 участников рынка халяльной продукции из более чем 40 стран мира. Рассказываем, что на ней будет и как принять участие.
Загрузка...