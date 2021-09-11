Глава Минюста предложил проверить владельцев медиа-компаний на детекторе лжи

Министр юстиции Украины Денис Малюська предложил владельцам медиа-компаний пройти проверку на детекторе лжи, чтобы узнать, выплачивают ли они своим сотрудникам зарплаты в конвертах.

Такую инициативу глава Минюста предложил 10 сентября во время конференции YES Brainstorming в Киеве.

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"Я бы предложил провести общую встречу всех медиа-компаний Украины со мной и со специальным оборудованием, которое бы проверило, говорим мы правду или нет. Я и сам как министр готов принять в этом участие. Более того, узнать о том, те, кто обладает большими медиа-холдингами, получили ли они какие-то неофициальные зарплаты, не были задекларированы ", — заявил Малюська.

По его словам, медиа-бизнес мог бы быть хорошим и прибыльным бизнесом в Украине.

"Но что я вижу — это теневые зарплаты, которые платятся в конвертах большим медиа-звёздам, и очень мало зарплат, задекларированных и записанных государственной налоговой инспекцией", — отметил он.

Малюська добавил, что отечественные ток-шоу, контент, который генерируется медиа-компаниями, нельзя сравнить с тем, что могут себе позволить государственные компании.

Есть в этом теневая сторона функционирования СМИ в Украине. Я не говорю обо всех. Если мы говорим о тех медиа, которые освещают политическую жизнь, в большинстве случаев теневая сторона финансирования" — резюмировал министр.

Напомним, 19 февраля СНБО решил ввести, а президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Медведчука, Марченко и супруги его соратника Тараса Козака Натальи Лавренюк, а также против пяти россиян и 19 иностранных юридических лиц. 2 февраля санкции были введены против Козака, а также трех телеканалов, которыми он владеет — "112 Украина", NewsOne и ZIK.