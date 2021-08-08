Медиабизнес: международный форум Kyiv Media Week пройдет в гибридном формате в сентябре

Международный медиафорум Kyiv Media Week, который в этом году пройдет в Киеве 14 и 15 сентября, пройдет в гибридном формате.

Формум состоиться в одиннадцатый раз, и в этом году его организаторы — компания Media Resources Management (MRM) определили его интергральную идею как "Медиабизнес. Перезагрузка".

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На форуме международные и локальные эксперты проанализируют ситуацию в аудиовизуальной индустрии во времена "новой нормальности", обсудят перспективы развития отрасли, поделятся опытом принятия решений во времена неопределенности. Участники форума узнают о новых тенденциях рынка, познакомятся с инновационными технологиями ведущих медиа и с их успешными кейсами.

На какой локации и каким будет гибридный формат

Оффлайн события будут происходить в Hyatt Regency Kyiv.

Но также все желающие присоединиться к форуму дистанционно получат возможность бесплатного доступа к прямой онлайн-трансляции на аналитическом медиаресурсе Media Business Reports (MBR).

Темы секций и дискуссионных панелей

Киноиндустрия

Откроет KMW дискуссия с участием представителей власти и бизнеса, посвященная сегодняшему состоянию и будущему украинского кино и телевидения.

Кроме того пройдут мероприятия, организованные в партнерстве с Госкино, на которых обсудят продвижение украинского кино- и телеконтента на мировом рынке и развитие международных партнерств.

Сериальная индустрия

А также запланированы мероприятия о сериальном производстве — одном из самых динамичных направлений украинского контент-индустрии, партнером которых стал телеканал "Украина".

Аналитические исследования медиарынка

Исследования и обзоры медиарынка о трендах телесмотрения в Украине, эффектиности госфинансирования кинопроизводства, аналитические обзоры украинского сериального производства и рынка VoD специально для форума готовят компании K7 Media, Glance Mediametrie и аналитический департамент MRM.

Международная копродукция

О международной копродукции будут говорить на секции, организованной при поддержке посольства Канады в Украине и Украинской киноассоциации. Там обсудят возможности для коллаборации, которые открываются для продюсеров в связи с подписанием соглашения между обоими государствами.

Технологические инновации

Технологическим инновациям европейского рынка контента и их роли в противодействии дезинформации в СМИ посвящена секция, организованная в партнерстве с представительством ЕС в Украине.

Трансляция Content Ukraine on Dema

На форуме состоится трансляция трех секций Недели украинской аудиовизуальной индустрии Content Ukraine on Dema. Этот украинский проект состоится незадолго до форума — 6-10 сентября на С21 Media (Великобритания). Его целью является продвижение потенциала Украины в сфере кино и телепроизводства на глобальном уровне и наработка международных связей.

Все участники форума получат KMW White Paper — итоговый документ, содержащий аналитические обзоры и исследования аудиовизуальной отрасли Украины и мира, ключевые выводы форума.

Регистрация участников проходит на сайте KMW 2021. Полную программу организаторы объявят в ближайшее время на сайте KMW и странице в Facebook.

В случае осложнения эпидемиологической ситуации и усиления карантина в Украине и Киеве, организаторы будут вынужден изменить формат проведения только на онлайн.