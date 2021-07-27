Министр Ткаченко выступает за приватизацию киностудий в Украине

Киностудии в прежнем виде уже потеряли свою актуальность. Трансформацией их в современные площадки, чтобы было не только где снимать, но и получить возможности качественного сервиса, должны заниматься частные люди, считает министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

О том, как он видит решение вопроса с украинскими киностудиями и надо ли их приватизировать, он рассказал в интервью Delo.ua.

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"У меня нет точного решения по киностудии Довженко, — уточнил министр. — Но все остальные киностудии, на мой взгляд, надо приватизировать либо создавать государственно-частное партнерство". Государству странно иметь киностудии, тогда как кинорынок на 95% частный, заявил Александр Ткаченко.

Если бы 15 лет назад государство пошло на приватизацию Одесской киностудии, то киностудия "получила бы весомый толчок для развития инфраструктуры уже тогда, считает Александр Ткаченко. "15 лет назад, когда я имел отношение к этой киностудии, все боялись, что территорию застроят. Ничего там не застроили, зато застроили вокруг, и в результате горизонта, на котором можно было снимать, сейчас уже фактически нет", — сказал он.

По словам Ткаченко, инвесторы не будут вкладывать деньги в объект, который на 50% принадлежит государству. "Но у нас есть еще сейчас возможность наверстать упущенное", — заключил министр.

Он также сообщил, что Министерство культуры и информационной политики "добилось расторжения договора об инвестиционной деятельности Укркинохроники, по которому предполагалось, что вся территория уйдет под застройку".

"Возвращены в госсобственность домики на Десне общей площадью 700 кв. м, которые путем махинаций были ранее оформлены на частные компании", — сказал Александр Ткаченко.

А также, по его словам, решается вопрос, чтобы вся территория Национальной кинематеки находилась пока что под государственным контролем.

Ранее сообщалось, что в Украине около 20% государственных предприятий убыточны, 30% не выходят на связь и не работают в нормальном режиме, а 15% государственного имущества вообще не используется. Об этом заявил заместитель главы Фонда государственного имущества Украины Константин Кошеленко во время пресс-конференции "Приватизация + Демонополизация = Экономический рост".

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