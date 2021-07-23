В Украине каждое пятое госпредприятие убыточное, каждое третье не выходит на связь, — ФГИ

В Украине примерно 20% государственных предприятий убыточны, 30% не выходят на связь и не работают в нормальном режиме, а 15% государственного имущества вообще не используется.

Об этом в пятницу, 23 июля, заявил заместитель главы Фонда государственного имущества Украины Константин Кошеленко во время пресс-конференции "Приватизация + Демонополизация = Экономический рост".

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Он отметил, что годами госсобственность в Украине была источником коррупции №1, и при этом каждое пятое госпредприятие — убыточно, а каждое третье — "не выходит на связь и вообще не работает нормально".

"Что касается государственного имущества, то мы провели глобальный аудит и выявили, что 15% не используется. Чтобы было наглядно, мы проводим такую аналогию — это 200 стадионов "Олимпийский", которые пустуют или находятся в так называемой "серой" или "черной" аренде. Это когда чиновник или сотрудник госпредприятия что-то получает от этого предприятия, а государство — нет", — объяснил Кошеленко.

По его словам, в результате такой ситуации объекты государственной собственности, в большинстве своем, не реконструируются, годами не модернизируются. Поэтому ФГИУ запустило своеобразную фабрику прозрачной приватизации — информацию обо всех объектах, которые сейчас предлагаются на приватизацию, можно узнать на сайте privatization.gov.ua.

"Раньше было 400 екземпляров черно-белой газеты "Ведомости приватизации", а потенциальный инвестор, чтобы получить больше информации о государственном активе, давал взятки. Иначе правдивую информацию получали только приближенные к этим предприятиям. И даже если объекты находились на Прозорро.Продажи, то это все равно был "кот в мешке" — если вы не знаете, сколько убытков у предприятия, вы не можете сделать адекватной ставки на аукционе", — объяснил сотрудник ФГИУ.

Кошеленко отметил, что только за 2020 год за счет приватизации в государственный бюджет поступило почти 3 млрд грн, что в четыре раза больше, чем в 2019-м году и в восемь раз больше, чем в 2018-м. За первое полугодие 2021 года поступления составили больше 1 млрд грн.

В качестве примера он привел приватизацию Киевского центрального автовокзала, который был открыт после реконструкции 22 июля 2021 года.

"Город получил новый инфраструктурный современный объект. Более того, в случае с приватизацией происходит всегда такая цепная реакция — бизнес вокруг, видя модернизацию и увеличение коммерческой привлекательности, также реагирует. Пример — у Макдональдса было одноэтажное здание старого формата. Увидев модернизацию автовокзала, руководство тоже закрыло свое заведение на реконструкцию, увеличив площадь заведения вдвое и сделало его более современным, рассчитывая на увеличение пассажиропотока", — подытожил Кошеленко.

Напомним, ранее Фонд государственного имущества Украины представил сайт по аренде государственного и коммунального имущества, на котором можно посмотреть на все вакантные для аренды объекты. Кроме того, есть там информация и об уже арендуемом имуществе.