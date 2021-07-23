Политика и экономика 20 минут назад

В Украине каждое пятое госпредприятие убыточное, каждое третье не выходит на связь, — ФГИ

По словам заместителя главы Фонда государственного имущества Украины Константина Кошеленко, на сегодня в Украине пустуют или находятся в серой аренде около 15% государственного имущества, что эквивалентно примерно 200 стадионов "Олимпийский"

Пока еще не приватизированный "Первый киевский машиностроительный завод" ("ПКМЗ") Пока еще не приватизированный "Первый киевский машиностроительный завод" ("ПКМЗ")
Пока еще не приватизированный "Первый киевский машиностроительный завод" ("ПКМЗ")

В Украине примерно 20% государственных предприятий убыточны, 30% не выходят на связь и не работают в нормальном режиме, а 15% государственного имущества вообще не используется.

Об этом в пятницу, 23 июля, заявил заместитель главы Фонда государственного имущества Украины Константин Кошеленко во время пресс-конференции "Приватизация + Демонополизация = Экономический рост".

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Он отметил, что годами госсобственность в Украине была источником коррупции №1, и при этом каждое пятое госпредприятие — убыточно, а каждое третье — "не выходит на связь и вообще не работает нормально".

"Что касается государственного имущества, то мы провели глобальный аудит и выявили, что 15% не используется. Чтобы было наглядно, мы проводим такую аналогию — это 200 стадионов "Олимпийский", которые пустуют или находятся в так называемой "серой" или "черной" аренде. Это когда чиновник или сотрудник госпредприятия что-то получает от этого предприятия, а государство — нет", — объяснил Кошеленко.

По его словам, в результате такой ситуации объекты государственной собственности, в большинстве своем, не реконструируются, годами не модернизируются. Поэтому ФГИУ запустило своеобразную фабрику прозрачной приватизации — информацию обо всех объектах, которые сейчас предлагаются на приватизацию, можно узнать на сайте privatization.gov.ua.

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"Раньше было 400 екземпляров черно-белой газеты "Ведомости приватизации", а потенциальный инвестор, чтобы получить больше информации о государственном активе, давал взятки. Иначе правдивую информацию получали только приближенные к этим предприятиям. И даже если объекты находились на Прозорро.Продажи, то это все равно был "кот в мешке" — если вы не знаете, сколько убытков у предприятия, вы не можете сделать адекватной ставки на аукционе", — объяснил сотрудник ФГИУ.

Кошеленко отметил, что только за 2020 год за счет приватизации в государственный бюджет поступило почти 3 млрд грн, что в четыре раза больше, чем в 2019-м году и в восемь раз больше, чем в 2018-м. За первое полугодие 2021 года поступления составили больше 1 млрд грн.

В качестве примера он привел приватизацию Киевского центрального автовокзала, который был открыт после реконструкции 22 июля 2021 года. 

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"Город получил новый инфраструктурный современный объект. Более того, в случае с приватизацией происходит всегда такая цепная реакция — бизнес вокруг, видя модернизацию и увеличение коммерческой привлекательности, также реагирует. Пример — у Макдональдса было одноэтажное здание старого формата. Увидев модернизацию автовокзала, руководство тоже закрыло свое заведение на реконструкцию, увеличив площадь заведения вдвое и сделало его более современным, рассчитывая на увеличение пассажиропотока", — подытожил Кошеленко.

Напомним, ранее Фонд государственного имущества Украины представил сайт по аренде государственного и коммунального имущества, на котором можно посмотреть на все вакантные для аренды объекты. Кроме того, есть там информация и об уже арендуемом имуществе.

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