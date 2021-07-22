В Киеве после реконструкции открыли центральный автовокзал с гостиницей и фуд-кортами

В четверг, 22 июля, в Киеве после реконструкции открыли обновленный Центральный международный автовокзал на проспекте Науки 1. Теперь здесь есть эскалаторы, гостиница и фудкорты.

Корреспондент Delo.ua побывал на открытии и выяснил, во сколько обошлась реконструкция, какие еще новшества ждут пассажиров и как дальше в Украине планируют развивать частные инфраструктурные объекты.

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Новый собственник

Немного предыстории. В марте 2020 года Фонд госимущества со второй попытки (на аукцион в 2019 году никто не пришел) продал 99,9% акций компании "Киевпассервис", собственника Центрального автовокзала, еще пяти станций в Киеве ("Подол", "Дарница", "Полесье", "Южная", "Дачная") и 18 в Киевской области за 230 млн грн.

Победителем стала компания "Бастион-групп". Победила она с условием: сохранить деятельность вокзалов в Киеве на пять лет, в области — на пятнадцать. Чтобы управлять новой недвижимостью, была создана компания "Укрпас", которая занимается автостанционным бизнесом.

Ранее маркетинг-директор "Бастион-групп" Дмитрий Ожигов заявлял, что компания инвестирует в модернизацию Центрального автовокзала около 2 млн евро, а полную модернизацию обещали завершить в марте 2021 года.

В итоге пришлось потратить немного больше времени и денег. По словам директора "Укрпас" Максима Скляренко, в модернизацию Центрального автовокзала вложили 100 млн грн.

Еще 20 млн грн потратили на разработку IT-решений: компания видит большую перспективу в станционном бизнесе, поэтому готовит сразу несколько продуктов, которые позволят автоматизировать процессы. Это омниканальный сервис по продаже билетов и автоматизация самой станции, включающая в себя диспетчеризацию, интегрированную базу данных по рейсам, обмен данных с перевозчиками и другими автостанциями.

Также "Укрпас" запустил маркетплейс по продаже билетов с любых автостанций и напрямую от перевозчиков по Украине и Европе. В развитие IT-решений планируют инвестировать еще 70 млн грн.

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Как теперь выглядит центральный автовокзал изнутри

Обновленный автовокзал (в последний раз его ремонтировали никогда с момента открытия в 1961 году) — черный-серый куб, контрастирующий с белыми стенами внутри помещения.

Традиционный выход на широком фасаде закрыт, вместо него два боковых. Это логично, поскольку с одной стороны станция метро, с другой останавливаются маршрутные такси.

Платформ на автовокзале стало больше: с 12 их количество увеличилось до 30.

В здании автовокзала три этажа. На первом теперь расположены магазины (пока открыт лишь один, это оператор мобильной связи) и выход к платформам. На втором — кафе и кассы. Кафе сейчас два, оба уже работают. На третьем этаже — комфортный зал ожидания. Как рассказали сотрудники, пока вход стоит 50 грн, позднее подорожает до сотни.

Там же, на третьем этаже, расположена гостиница и хостел. Гостиница обойдется сейчас в 750 грн за сутки, в будущем — в 1500 грн. Цена остановки в хостеле с 250 грн поднимется до 400 грн за сутки. Номера небольшие, но достаточно комфортные для того, чтобы поспать и принять душ.

Этажи связаны эскалаторами, лестницами и лифтами.

Туалеты есть на каждом этаже, пока они бесплатные, но уже скоро пройти туда можно будет только по билету. Как и, собственно, на платформу: уже с 1 октября ее перекроют и попасть туда можно будет только пассажиру и его сопровождающему.

Пассажиры смогут влиять на перевозчика напрямую. "Укрпас" планирует запустить рейтингование на сайте и думает над мотивацией для перевозчиков: к примеру, по словам Скляренко, высокий рейтинг снизит перевозчику комиссию за услуги хаба.

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Что дальше

Власти надеются, что новый вокзал станет первым объектом, с которого начнется ревитализация других транспортных хабов. "Для нас это пример новых, современных объектов инфраструктуры, надеемся, что это лишь начало, у нас есть железнодорожные вокзалы, аэропорты", — сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков, добавив, что его ведомство готово сотрудничать с Фондом госимущества по данному вопросу. По словам министра, обновленный автовокзал может обслуживать до 2,5 млн пассажиров в год (до реконструкции 400−500 тысяч).

По словам главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, обновленный автовокзал — это первый результат прозрачной приватизации: ранее предприятие в среднем за 2017-19 годы приносило всего 30 тысяч грн чистой прибыли в год. "Это не только Центральный вокзал Киева, это международный, междугородний вокзал, первое, что увидят прибывающие сюда люди. Пример того, как объекты оживают, получив новых собственников", — сказал Сенниченко, уточнив, что за 2020-21 годы ФГИ провел уже 2 тысячи аукционов.

"Это модель аэропорта для автобусов. Если это сработает, мы будем развиваться", — сказал Скляренко, уточнив, что перевозчик сейчас платит не 28% сборов, как ранее, а 15% плюс 200-400 грн за въезд.

Пока это "пилот", на котором "Укрпас" "обкатывает" свои новшества. Первые результаты обещают предъявить уже осенью. После "пилота", собственно, и будет принято решение, как развивать бизнес дальше.

Дмитрий Бунецкий, специально для Delo.ua

Фото: Константин Мельницкий / Delo.ua