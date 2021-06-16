Купленный за 230 млн грн автовокзал "Центральный" в Киеве откроется уже этим летом

Украинский инвестор купил автовокзал "Центральный" в Киеве за 230 млн грн.

Об этом на форуме "Украина 30. Экономика без олигархов" заявил глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко.

"Автовокзал в Киеве на Московской площади купили за 230 млн грн. Сейчас там происходит реконструкция, будет абсолютно новая комната отдыха, мини-отель. Сохранили даже историческую мозаику на стенах. Летом этого года он уже будет открываться", — отметил Сенниченко.

По его словам, объект приобрел украинский инвестор, и в целом 99% всех, кто принял участие в приватизации, — украинский бизнес. Правительство страны ожидает прихода иностранных инвесторов в процессе большой приватизации, однако ценит и внутреннего инвестора.

"От маленького предпринимателя, который купил себе магазинчик и сделал там эколавку, до тех, кто купил агропредприятие за четверть миллиона. Эти средства не работали в экономике. Они были либо в офшорах, либо под матрасом. И их нужно доставать и инвестировать в свой город, страну", — подытожил глава ФГИУ.

Напомним, в марте 2020 года сообщалось, что Украина временно откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках. Однако в декабре прошлого года Кабмин поддержал проект закона о возвращении аукционов на продажу объектов большой приватизации, которые были приостановлены из-за пандемии.

При этом по словам Сенниченко, государство получило уже первый миллиард гривен от приватизации в 2021 году. Календарь приватизации Фонда госимущества на 2021 год отмечает более 500 объектов, из которых 53 — перспективные объекты большой и средней приватизации. Общий доход от приватизации в 2020 году составил 2,5 млрд грн при запланированных 400 млн грн.