Ощадбанк начали готовить к приватизации: часть акций может перейти ЕБРР

Государственный Ощадбанк, Министерство финансов Украины и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готовятся к подписанию мандатного листа.

Документ касается предоставления ЕБРР долгосрочного финансирования в форме субординированного кредита с возможностью конвертации в акции Ощадбанка, сообщает пресс-служба Минфина.

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Указано, что об этом шла речь в ходе встречи руководства Министерства финансов и ЕБРР.

В частности, основными темами для обсуждения были реформирование государственных банков Украины, реформа корпоративного управления, приватизация Ощадбанка, а также обновление подхода к отбору независимых членов наблюдательных советов государственных банков.

Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что в Кабмин была подана обновленная Стратегия развития Ощадбанка на 2021-2024 годы.

"Первоочередным приоритетом стратегии является преодоление кризиса. Банк будет фокусироваться на сохранении своего бизнеса и поддержке финансовой состоятельности", — отметил глава Минфина.

Также в ближайшие дни ожидается принятие зарегистрированного в Верховной Раде законопроекта, направленного на вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц, что обеспечит выполнение одного из важных условий продолжения сотрудничества с ЕБРР, подчеркнули в министерстве.

Напомним, в апреле 2021 года Кабинет министров одобрил законопроект о вхождении государственного Ощадбанка в ФГВФЛ. В случае банкротства банка государство больше не будет гарантировать вклады.

Как сообщалось, Совет по финансовой стабильности рекомендовал провести конвертацию текущих обязательств Фонда гарантирования вкладов физических лиц перед правительством и будущих процентных платежей в условные обязательства. Это даст возможность повысить сумму гарантированных государством вкладов с 200 тысяч грн до 600 тысяч грн.

Ранее председатель правления банка Сергей Наумов заявлял, что государственный Ощадбанк намерен потратить 2021 год на трансформацию модели работы для повышения своей эффективности.

По его словам, Ощадбанк на данный момент не нуждается в докапитализации, однако из-за планируемых Национальным банком Украины регуляторных изменений она финучреждению может потребоваться в размере 1-4 млрд грн.

Также Наумов сообщал, что в Ощадбанке нацелены на заключение сделки по вхождению Европейского банка реконструкции и развития в его капитал до конца 2021 года.