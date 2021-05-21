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Банки 10 минут назад

Госбанки Украины получили 3,2 млрд грн прибыли в первом квартале 2021 года

Наиболее прибыльным среди банков государственного сектора был ПриватБанк

Фото: smida.gov.ua Фото: smida.gov.ua
Фото: smida.gov.ua

Совокупный доход государственных банков Украины по итогам первого квартала 2021 года составил 3,2 млрд грн.

Причем все банки госсектора были прибыльными, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Указано, что наиболее прибыльным среди банков государственного сектора был ПриватБанк — 2,4 млрд грн (21,8% прибыли всей банковской системы).

"Важно отметить, что в первом квартале текущего года возобновился рост кредитного портфеля клиентов банков государственного сектора. По сравнению с 1 январем 2020 года он вырос на 3,5% (на 7,6 млрд грн). При этом росли кредитные портфели как юридических, так и физических лиц (на 3%, или на 4,9 млрд грн, и 4,9%, или на 2,7 млрд грн, соответственно)", — говорится в сообщении.

По данным Минфина, также наблюдалось незначительное сокращение объема денег физических лиц: на 0,67%, или на 2,8 млрд грн, на фоне роста денег юридических лиц на 0,5%, или на 1,5 млрд грн, соответственно.

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Напомним, в течение января-марта 2021 года украинские банки заработали 10,9 млрд грн чистой прибыли — это в 5 раз больше результата последнего квартала 2020 года.

Среди украинских банков самую большую прибыль в первом квартале 2021 года получил государственный ПриватБанк, а наибольший убыток — Правэкс-Банк.

Как сообщалось, в Ощадбанке нацелены на заключение сделки по вхождению Европейского банка реконструкции и развития в его капитал до конца 2021 года.

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