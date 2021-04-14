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Банки 1 час назад

Кабмин хочет отменить исключительные гарантии для вкладчиков Ощадбанка

В случае банкротства госбанка вклады физлиц будут возмещаться в сумме до 200 тысяч грн

Фото: Facebook/Ощадбанк Фото: Facebook/Ощадбанк
Фото: Facebook/Ощадбанк

14 апреля Кабинет министров Украины на очередном заседании планирует принять законопроект о вхождении государственного Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Таким образом, в случае банкротства госбанка вклады физлиц будут возмещаться в сумме до 200 тысяч грн.

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Законопроект предусматривает отмену государственной гарантии на вклады физлиц в Ощадбанке и распространение механизма гарантирования вкладов физических лиц на вкладчиков банка.

В то же время, после вхождения Ощадбанка в ФГВФЛ государство в течение шести месяцев продолжит гарантировать все ранее привлеченные вклады.

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Речь идет о тех депозитах, которые превышают предельный размер возмещения средств по вкладам за счет Фонда (сейчас 200 тысяч грн).

Кроме этого, законопроект предлагает установить для Ощадбанка размер первоначального сбора в Фонд гарантирования на уровне 1% своего регулятивного капитала.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что сейчас проводится работа по привлечению Европейского банка реконструкции и развития в капитал Ощадбанк, условием которого должно стать полноценное участие государственного финучреждения в системе гарантирования вкладов физлиц.

Ранее сообщалось, что Ощадбанк станет участником Фонда гарантирования вкладов физлиц уже с 1 июля 2020 года, однако эту процедуру отложили.

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