Кабмин хочет отменить исключительные гарантии для вкладчиков Ощадбанка

14 апреля Кабинет министров Украины на очередном заседании планирует принять законопроект о вхождении государственного Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).
Таким образом, в случае банкротства госбанка вклады физлиц будут возмещаться в сумме до 200 тысяч грн.
Законопроект предусматривает отмену государственной гарантии на вклады физлиц в Ощадбанке и распространение механизма гарантирования вкладов физических лиц на вкладчиков банка.
В то же время, после вхождения Ощадбанка в ФГВФЛ государство в течение шести месяцев продолжит гарантировать все ранее привлеченные вклады.
Речь идет о тех депозитах, которые превышают предельный размер возмещения средств по вкладам за счет Фонда (сейчас 200 тысяч грн).
Кроме этого, законопроект предлагает установить для Ощадбанка размер первоначального сбора в Фонд гарантирования на уровне 1% своего регулятивного капитала.
В пояснительной записке к проекту закона говорится, что сейчас проводится работа по привлечению Европейского банка реконструкции и развития в капитал Ощадбанк, условием которого должно стать полноценное участие государственного финучреждения в системе гарантирования вкладов физлиц.
Ранее сообщалось, что Ощадбанк станет участником Фонда гарантирования вкладов физлиц уже с 1 июля 2020 года, однако эту процедуру отложили.