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Банки 60 минут назад

Вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования снова отложили — Рожкова

Законопроект, касающийся гарантий по вкладам в Ощадбанке, и ФГВФЛ, и Министерство финансов уже подготовили

Фото: РБК Фото: РБК
Фото: РБК

Государственный Ощадбанк должен был стать участником Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) с 1 июля 2020 года, однако вхождение банка в Фонд откладывается.

Об этом в интервью FinClub заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

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"Вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов вновь откладывается. Мы не успеваем внести изменения в соответствующий закон. Планировалось, что мы подадим их в рамках банковского законопроекта № 2571-д, но в итоге решили оставить в этом законе только то, что есть prior action для МВФ", — пояснила Рожкова.

По ее словам, новый законопроект, касающийся гарантий по вкладам в Ощадбанке, и ФГВФЛ, и Министерство финансов уже подготовили, но до 1 июля необходимые изменения принять будет сложно.

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"В Ощадбанке очень много вкладчиков, поэтому, если платеж будет одноразовым, он негативно скажется на финансовом результате. В банке будет переходный период, который всех устраивает. График платежей уже составлен, но с учетом карантина, потенциального ухудшения качества кредитного портфеля и снижения банковской маржи, его нужно будет пересмотреть", — пояснила Рожкова.

Замглавы НБУ добавила, что гарантии Фонда будут распространяться только на вклады, размещенные после даты этого платежа.

"А раз банк остается государственным, то все остальные вклады будут гарантироваться государством по нынешней схеме. И поскольку все депозиты имеют сроки, по истечении которых они будут переоформлять, постепенно все вклады физических лиц перейдут под гарантию ФГВФЛ", — подытожила она.

Напомним, Ощадбанк в момент вхождения в перечень участников ФГВФЛ должен уплатить значительную сумму сбора, поэтому уже несколько лет обсуждается график рассрочки уплаты этого сбора.

 

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