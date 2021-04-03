В 2021 году госбюджет Украины пополнился 1 млрд грн от приватизации

Государство получило уже первый миллиард гривень от приватизации в 2021 году.

Об этом сообщил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко в Facebook.

При этом ожидается, что после принятия законопроекта №4543 общие доходы от большой приватизации в 2021 году составят 12 млрд грн.

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4543 относительно разблокирования аукционов большой приватизации, которую остановили из-за пандемии коронавируса.

В марте 2020 года сообщалось, что Украина временно откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках.

Однако в декабре прошлого года Кабмин поддержал проект закона о возвращении аукционов на продажу объектов большой приватизации, которые были приостановлены из-за пандемии.

Календарь приватизации Фонда госимущества на 2021 год отмечает более 500 объектов, из которых 53 — перспективные объекты большой и средней приватизации.

Как известно, общий доход от приватизации в 2020 году составил 2,5 млрд грн при запланированных 400 млн грн.

Как сообщалось, большая приватизация была приостановлена из-за вступления в силу закона №540-IX от 30 марта 2020 года, который в связи с карантином установил ограничения на проведение приватизации больших объектов — как на подготовку к продаже, так и на сами аукционы. Законопроектом №4543 эту норму было предложено исключить.