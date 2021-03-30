Рада разблокировала большую приватизацию

Верховная Рада приняла в целом внесенный Кабинетом министров законопроект №4543 о разблокировании процесса большой приватизации. За это решение проголосовало 257 депутатов при минимально необходимых 226.

Кроме фракции "Слуга народа", принятие решения обеспечили голоса фракции "Голос", группы "Доверие" и части группы "За будущее". Фонд государственного имущества уже поприветствовал его.

В фонде напоминают, что уже в июне планируют выставить на приватизацию один из знаковых объектов этого года — АО "Первый киевский машиностроительный завод" (завод "Большевик").

Среди других объектов большой приватизации, запланированных на текущий год, шесть облэнерго, АО "Объединенная горно-химическая компания" и "Президент Отель".

"План поступлений в государственный бюджет от приватизации в 2021 году установлен на уровне 12 млрд грн, и его выполнение напрямую зависит от разблокирования большой приватизации, которая может обеспечить поступление на уровне 9 млрд грн", — отметили в ФГИ.

В ведомстве видят в большой приватизации мощный драйвер экономики, который с одной стороны наполняет бюджет и уменьшает объемы внешних заимствований, а с другой — обеспечивает передачу непрофильных активов новым эффективным собственникам, создавая таким образом условия для новой жизни таких предприятий.

Напомним, большая приватизация была приостановлена из-за вступления в силу закона №540-IX от 30 марта 2020 года, который в связи с карантином установил ограничения на проведение приватизации больших объектов — как на подготовку к продаже, так и на сами аукционы. Законопроектом №4543 эту норму было предложено исключить.