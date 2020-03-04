Транспорт 40 минут назад

Фонд госимущества продал все киевские автовокзалы

В торгах приняли участие 3 участника, а сумма сделки выросла на 18%

Фонд госимущества продал все киевские автовокзалы Фонд госимущества продал все киевские автовокзалы
Теперь все вокзалы столицы в частных руках. Фото:Wikipedia

В среду, 4 марта, Фонд государственного имущества провел аукцион по продаже АО "Киевпассервис", предприятия, на балансе которого центральный автовокзал и пять автостанций в Киеве, а также 18 автостанций и вокзалов в Киевской области. Об этом сообщили в пресс-службе ФГИ. 

В торгах  приняли участие 3 участника, а цена продажи предприятия выросла почти на 18%. Таким образом в ФГИ надеются, что автостанции будут обновлены за частные деньги. "Мы очень надеемся, что частный инвестор сможет реконструировать вокзалы, предоставить им новую жизнь", — отметил Председатель ФГИ Дмитрий Сенниченко.

Объект продан новому владельцу за 230 897 987 грн. Отметим, в собственности "Киевпассервис" находятся автостанции "Дачная", "Дарница", "Подол", "Полесье", "Южная" и центральный автовокзал в Киеве, и еще 18 автостанций и вокзалов в Киевской области.

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Информацию о покупателях ФГИ пока не обнародует.

Отметим, что важные инфраструктурные объекты государственные власти не только планируют пустить с молотка, но и сдавать в консцессию на длительное время. В конце января в Кабинете министров Украины заявили, что планируют передать в концессию семь железнодорожных вокзалов, включая центральный столичный вокзал "Киев-Пассажирский"

Ожидается, что в концессию сроком на 20 лет, помимо "Киев-Пассажирского", будут также переданы Харьковский ж/д вокзал, вокзал Хмельницкого, Винницы, Днепра, Николаева и Чопа. В планах АО "Укрзализныця" сдать первые вокзалы в концессию уже в конце 2020 — начале 2021 года.

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