ФГИУ запустил сайт по аренде госимущества и уже получил больше миллиарда гривен

Фонд государственного имущества Украины представил сайт по аренде государственного и коммунального имущества, на котором можно посмотреть на все вакантные для аренды объекты. Кроме того, есть там информация и уже об арендуемом имуществе.

Как отметил глава ФГИУ Дмитрий Сениченко, следующим этапом будет запуск портала на базе нового сайта, который позволит автоматизировать весь процесс.

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На новом сайте есть специальная карта объектов, на которой можно посмотреть сколько объектов сдаются в аренду и сколько уже арендовано. При этом отсортировать их можно и по отдельным областям. В частности, сейчас на сайте значится 7730 объектов. Из них арендовано 2696 штук, готовятся к аренде — 3855 штук и еще по 1125 уже открыть аукцион.

Кроме того, пользователь нового сайта сможет отсортировать объекты по срокам аренды. В частности, сегодня аренду на срок меньше 5 лет заключили для 2364 объектов, на срок в пять лет для 5324, больше пяти лет — для 33 объектов. По словам замглавы ФГИУ Леонида Антоненко, еще полтора года назад договоров сроком на пять лет не было.

На сайте можно найти информацию о всех судебных тяжбах, которые сегодня идут вокруг объектов госимущества. В этом разделе также можно найти данные о том, какой итог судебного разбирательства, сумму иска и адрес связанного с ним объекта.

Есть возможность отфильтровать объекты по различным критериям. Например, дате включения в список арендуемого имущества, типу объекта, общей площади, техническому состоянию и местонахождению. При этом на главной странице сайте есть несколько счетчиков в реальном времени. Можно узнать сколько государство уже заработало на аренде (1,1 млрд грн за шесть месяцев 2021 года), сколько было проведено успешных аукционов (2123), сколько было заключено договоров (2016) и сумму арендой платы по этим договорам (29,18 млн грн).

Сам Сениченко признался, что раньше аренда недвижимости в государстве сопровождалась сложной и длительной процедурой, занимавшей от 6 до 9 месяцев. По его словам, информация об объектах, которые должны сдаваться в аренду была труднодоступной и открытой для очень определенных людей. Это приводило к тому, что в 95% случаях объекты передавалась в аренду заранее определенным арендаторам, за начальную сумму и без конкурса. При это окончательное решение принимала "чиновничья комиссия подниманием рук, на основе очень запутанных критериев".

"Что случилось? Во-первых был принят Закон об аренде государственного и коммунального имущества. После этого была наработка Кабинетом министров необходимых подзаконных актов, а следующий шаг — запуск сайта, где все могут посмотреть объекты, которые будут выставляться на аукционы и ознакомиться с интерактивной картой", — отметил глава ФГИУ.

По его словам, рост цены на аукционе в среднем составил 97% только за первое полугодие 2021 года. Но Сениченко настаивает, что самый главный показатель для них — количество участников аукционов. Он рассказал, что раньше только в 3,6% случаях на объекты претендовало два и больше участника, а по итогам первого полугодия текущего года этот показатель вырос в среднем в 7 раз.

"Мы уже утвердили техническое задание на разработку и модернизацию большой комплексной системы. Этот сайт с помощью международной технической помощи превратится в портал, где будет не просто информация что, где и когда арендоваться. Весь процесс от начала до конца практически будет автоматизирован", — заявил Сениченко.

В свою очередь Антоненко уточнил, что на создание сайта не понадобилось выделять дополнительных бюджетных денег и проводить тендера — ресурс был создан командой Фонда. Замглавы ФГИУ также рассказал об одном из ярких примеров его работы.

Антоненко привел в пример небольшое помещение в аэропорту Борисполь (Киев), которое сдавалось в аренду за 7 тысяч грн в месяц. После того, как объект выставили на аукцион, государственный бюджет уже получил один миллион грн.

"Как это произошло? Арендная плата выросла с 7 тысяч до 125 тысяч в месяц. Но чтобы потенциальный арендатор смог у действующего арендатора забрать объект, он должен заплатить сумму за шесть месяцев и еще за два месяц аренды наперед. То есть одноразовый платеж еще до заключения договоров составил 1 млн грн. Это достаточно интересная история о том, что можно на аукционе наобещать что угодно, но мы не заключаем договор, пока эти восемь месячных платежей не будут оплачены авансом", — подытожил Антоненко.

Напомним, ранее Фонд государственного имущества запустил единую базу данных отчетов об оценке стоимости недвижимости с модулем электронного определения такой стоимости и автоматического формирования электронных справок о ней.

Так, оценщик составит отчет об оценке имущества, который будет зарегистрирован в единой базе. Он будет действителен в течение шести месяцев с даты оценки. Доступ к единой базе будет осуществляться с помощью личной электронной подписи или средств интегрированной системы электронной идентификации (id.gov.ua).

Для формирования выписки из единой базы о регистрации справки об оценочной стоимости объекта недвижимости или отчета об оценке все нотариусы должны будут также зарегистрироваться в базе и использовать личную квалифицированную электронную подпись.