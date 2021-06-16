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У всех госпредприятий, которые идут на приватизацию, есть юридические проблемы, — ФГИУ

Всего в Украине насчитывается 3700 государственных предприятий

Фото: пресс-служба ОПЗ Фото: пресс-служба ОПЗ
Фото: пресс-служба ОПЗ

Практически по всем государственным предприятиям, которые подпадают под критерии приватизации, сегодня есть юридические проблемы.

Об этом во время форума "Украина 30. Экономика без олигархов" заявил глава Фонд государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко.

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Он напомнил, что в Украине всего 3700 государственных предприятий и в данный момент на приватизацию определены уже 23 госпредприятия. При этом по первым пяти из них уже назначены советники.

"По всем предприятиям есть юридические проблемы. Госпредприятия практически все были коррупционной кормушкой и в них всегда запускались так называемые "отравленные таблетки", чтобы приватизировать их за бесценок или вообще "прихватизировать" без конкурса. ФГИУ ведет сейчас 1800 дел в судах. Мы уже выиграли несколько судов в Верховном суде. Например, против защитили $300 млн в деле Одесского припортового завода", — подчеркнул глава ФГИУ.

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Напомним, в марте 2020 года сообщалось, что Украина временно откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках. Однако в декабре прошлого года Кабмин поддержал проект закона о возвращении аукционов на продажу объектов большой приватизации, которые были приостановлены из-за пандемии.

При этом по словам Сенниченко, государство получило уже первый миллиард гривен от приватизации в 2021 году. Календарь приватизации Фонда госимущества на 2021 год отмечает более 500 объектов, из которых 53 — перспективные объекты большой и средней приватизации. Общий доход от приватизации в 2020 году составил 2,5 млрд грн при запланированных 400 млн грн.

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