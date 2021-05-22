Недвижимость 60 минут назад

Завод "Укрспирта" в Полтавской области продали в третий раз: уже по более низкой цене

Вишняковское места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт" теперь продали за 83,6 млн грн

Вишняковский спиртзавод. Фото: ФГИ Вишняковский спиртзавод. Фото: ФГИ
Вишняковский спиртзавод. Фото: ФГИ

Фонд государственного имущества Украины 21 мая провел онлайн-аукцион по приватизации отдельного имущества Вишняковского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт".

Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.

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"За право собственности на открытых торгах соревновались 3 участника, которые увеличили цену в 3,9 раз со стартовых 21,2 млн грн до 83,6 млн грн", — говорится в сообщении.

Указано, что актив расположен в селе Вишняки Хорольского района Полтавской области и в городе Хорол. При этом предприятие имеет все необходимые средства для изготовления спирта.

"Победитель аукциона должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и осуществить расчет — после этого процесс приватизации объекта будет считаться официально завершенным", — объяснили в Фонде.

В случае, если победитель аукциона отказывается подписывать протокол, уплаченный им гарантийный взнос в размере 2,1 млн грн будет перечислен в госбюджет, а право на подписание протокола и заключения договора перейдет к участнику, который занял второе место.

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Если же и занявший второе место участник откажется от покупки, то объект будет в кратчайшие сроки повторно выставлен на аукцион (без изменения стартовой цены).

Как отмечается, это уже третий аукцион по приватизации имущества Вишняковского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт".

Как известно, в декабре 2020 года Фонд госимущества заявил, что на приватизационном аукционе "Вишняковский спиртзавод" продали за 234 млн грн — это была рекордная сумма в приватизации спиртовых активов.

Второй аукцион состоялся в марте 2021 года: за объект тогда уже предложили около 101 млн грн.

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