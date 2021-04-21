Приватизация по-украински. Как инвестор потерял миллионы, купив у государства спиртзавод

Прошло больше чем полгода, как завершились торги по продаже Марыливского спритзавода в Тернопольской области. В ходе цены со стартовых 54,7 млн гривен цена возросла до более чем 120 млн гривен, которые предложил победитель торгов молдавская компания Zernoff. Эти деньги уже могли бы уйти в бюджет страны, однако в феврале оказалось, что иностранный инвестор судится с ФГИ.

В ходе инвентаризации предприятия оказалось, что имущество, которое было заявлено на торгах и за которое инвестор должен был заплатить, не соответствует тому, что реально есть в наличии на заводе. Так в январе инвестор, который уже готов был заплатить за предприятие большие деньги, попросил заморозить перечисление залога в размере 5% от суммы сделки (больше 5 млн гривен) на счета местного отделения Фонда госимущества.

Схема, когда покупатель получает не то, за что заплатил, далеко не нова. Она давно использовалась мошенниками и с развитием интернет-торговли только расцвела. Однако в нашем случае речь идет не о кидалах с Aliexpress или OLX, а о репутации государства, которое в этом году за счет большой приватизации планирует получить в бюджет около 6 млрд гривен. Судебный процесс по данному вопросу еще продолжается, и следующее судебное заседание по этому вопросу запланировано на 5 мая. И от дальнейшего развития событий в этой истории во многом зависит заинтересованность иностранных инвесторов вкладывать деньги в нашу страну.

Delo.ua попыталось разобраться, как будут развиваться события в этой истории и чем может закончиться продажа госпредприятия стоимостью в 120 млн гривен.

Позиция ФГИ

В ФГИ в ответ на запрос Delo.ua отметили, что проводили инвентаризацию на скандальном предприятии трижды. Впервые она была проведена непосредственно перед продажей предприятия. А потом дважды после того, как инвесторы обратились в суд.

"С целью защиты интересов инвесторов 21 января 2021 года в "Укрспирт" был проведен осмотр территории и активов Марыливского МПД ГП "Укрспирт". По результатам проведенного осмотра, подтверждено наличие на Марыливском МПД ГП "Укрспирт" всех без исключения необоротных активов, в том числе, которые указываются отсутствующими и/или неидентифицированными, а также подтверждено соответствие технических площадей зданий, заявленных к приватизации соответствующим техническим документам", — сказано в сообщении Фонда госимущества.

Также в Фонде заявляют, что третий аудит проводился непосредственно в присутствии представителей компании "Zernoff", однако тот отказался подписывать акт о проведенной инвентаризации.

"К сожалению, в ходе проверки представитель "СП Zernoff" не подписал акт результатов проверки после того, как в его присутствии было учтено все имущество, указанное в описании объекта приватизации", — сказано в сообщении ФГИ.

При этом в ФГИ отмечают, что в соответствии с украинским законодательством в течение 60 дней после заключения сделки по продаже предприятия покупатель должен был уплатить его стоимость, что в данном случае сделано не было. Таким образом по закону сделка будет расторгнута, объект выставлен на повторные торги, а залог останется у государства.

Комментарии юристов

Директор юридической компании "Saad Legal" Шаади Саад считает, что в дальнейшем может быть несколько сценариев развития событий.

"Наиболее вероятным, по моему мнению, — отмена результатов приватизации и повторные торги уже с учетом реального состава активов. Вариант с мировым соглашением, мне кажется, маловероятным, т.к. ФГИ не может принять самостоятельное решение об уменьшении цены приватизации. Уменьшение цены товара, как требует инвестор через суд, — тоже сложный вариант, но возможный. В этом случае, наверно, необходимо привлекать всех участников торгов, т.к. их права могут быть нарушены уменьшением цен приватизации", — говорит юрист.

При этом, если суд решит, что прав инвестор, важно будет установить, на каком этапе были предоставлены недостоверные данные. Если это менеджмент предприятия ввел в заблуждение ФГИ, а фонд уже в последующем указал недостоверные данные в тендерной документации, — есть вероятность привлечения такого менеджера.

"По общему правилу — госчиновники в нашей стране ни за что фактически не отвечают. В худшем случае — уволят", — считает юрист.

Кроме того, приобретая объекты за 120 млн грн, инвестор может позволить себе консультантов, которые могут собрать очень много информации об объекте. Ведомости государственных реестров позволяют выяснить очень много.

В свою очередь партнер в юридической компании VB PARTNERS Денис Шкаровский считает, что ситуация с Марыловским спиртзаводом неоднозначна.

"Сейчас мы видим только позицию двух сторон. Инвестор утверждает о покупке за более 4 млн долларов США имущественного комплекса не в том состоянии, который предлагался на аукционе. Государство обвиняет инвестора в попытке вернуть гарантийный взнос (более 5 млн грн) и уклониться от уплаты остальной суммы сделки (около 137 млн грн). Без анализа всех документов по сделке (в открытых источниках информация не полная), сложно дать юридическую оценку кейсу. Его разрешение мы увидим через несколько лет в суде", — говорит Шкаровский.

При этом, исходя из судебных решений, инвестор не отказывается от покупки объекта, а просит уменьшить его стоимость. Такое право предусмотрено Гражданским кодексом Украины в случае передачи товара ненадлежащего качества. В то же время, до заключения сделки инвестор имел право ознакомиться с объектом, в том числе по месту его нахождения.

"Если покупатель знал о ненадлежащем качестве товара и предложил цену намного выше стартовой, возможно, алгоритм понижения цены через судебный процесс был проработан изначально", — говорит юрист.

В то же время, нельзя исключать, что недостающее оборудование исчезло между осмотром и днем торгов. В этом случае в действиях виновных лиц может быть состав преступления (злоупотребление властью, мошенничество, хищение и другие, в зависимости от обстоятельств). Но поскольку покупатель не оплатил объект полностью в течение 30 дней, государство имеет право взыскать с него неустойку в размере 5% от стоимости объекта — 7,2 млн грн.

На время рассмотрения иска покупателя суд приостановил срок исполнения обязательств по оплате стоимости объекта. Но апелляционный суд эту меру обеспечения отменил, срок был возобновлен, предположительно, 16 марта 2021 года (решение на момент написания статьи не опубликовано, но из данных о статусе рассмотрения дела и дальнейших действий сторон в судах можно сделать такой вывод).

В свою очередь государством подан иск о расторжении договора купли-продажи (на момент подготовки статьи суд не открыл производство в деле). Со стороны государства это — формально правильное и правомерное действие. В случае нарушения срока оплаты на 60 дней у государства возникает такое право (это — прямая норма закона и условие договора). При этом, все формальные основания для удовлетворения этого иска существуют. С правовой точки зрения, он достаточно прост: нарушен срок — наступили прямые последствия.

В случае удовлетворения иска и расторжения договора объект будет продан повторно. Конечно, возможно инициирование многих процессов, как со стороны покупателя, так и со стороны государства, которые будут блокировать (и разблокировать) повторные продажи.

Если покупатель докажет противоправность действий и обман со стороны государства, возможно взыскание убытков, по меньшей мере, в виде прямых расходов (гарантийный взнос, услуги адвокатов, иные судебные издержки). Взыскание упущенной выгоды и ущерба деловой репутации в подобном деле сложно и скорее маловероятно.

"По моему мнению, наиболее оптимальным выходом из ситуации является заключение мирового соглашения, согласно которому стоимость объекта будет уменьшена, исходя из недостающего оборудования. Но я расцениваю такой вариант, в ближайшей перспективе, как маловероятный. Заключение мирового соглашения будет означать фактическое признание нарушений должностных лиц Фонда государственного имущества Украины, которые обеспечивали проведение аукциона (по халатности или умыслу)", — считает Шкаровский.

Покупатель имеет право обратиться в международные арбитражные учреждения в соответствии с Соглашением о взаимной защите инвестиций между Украиной и Республикой Молдова для компенсации убытков, если будут доказаны неправомерные действия со стороны государства. Одно ясно — вокруг актива будут идти длительные судебные процессы, от которых не выиграет ни инвестор (который несет расходы, но не может начать работу на объекте), ни государство (которое в очередной раз подтверждает репутацию ненадежного и недоговороспособного партнера).

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Что в итоге?

При написании этой статьи мы хотели получить комментарии и от инвестора скандального предприятия. Нам удалось связаться с представителями компании Zernoff, но, к сожалению, на наши вопросы они нам так и не ответили.

В любом случае мы имеем довольно неоднозначную ситуацию вокруг приватизации бывшего объекта в прошлом довольно скандальной госмонополии "Укрспирт". Ситуация интересна еще и тем, что кроме Марыловского спиртзавода, других похожих прецедентов при продаже имущества "Укрспирта" не наблюдается. И если в компании Zernoff правы, то ситуация выглядит как чья-то авантюра. Однако для масштаба Фонда госимущества такое мошенничество выглядит очень мелкой игрой, особенно перед запуском большой приватизации.

При этом Фонд государственного имущества решительно настроен на расторжение договора с текущим победителем в торгах и хочет объявить новый конкурс по продаже предприятия. Однако из-за судебных процессов и скандала найти покупателя для Марыловского спиртзавода будет нелегко. В любом случае Фонд уже не сможет продать спиртзавод за 120 млн гривен. Так что если в ФГИ правы и молдавская компания добивается снижения стоимости предприятия, то им это уже удалось. Только вот непонятно сможет ли предприятие из Молдовы купить завод еще раз.