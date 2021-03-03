Безопасно инвестировать в Украине могут только "свои" — эксперт

Законы о привлечении инвестиций, с одной стороны, и проблемы, с которыми столкнется потенциальный инвестор — дуализм украинской экономической реальности в Украине.

Об этом пишет в своем блоге для "Цензора" журналист Кирилл Сазонов.

Так, он привел в пример приватизацию Мариловского спиртзавода инвесторами из Молдовы, когда иностранцам фактически было продано разворованное предприятие.

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"Свежий пример — уже две недели разгорается скандал между покупателем Мариловского спиртзавода и ФГИУ. Скандал, который явно свидетельствует о том, что инвестировать в украинские спиртзаводы опасно. Если инвестор, конечно, не "свой человек на заводе". Причина банальна — Фонд продал на словах и в реальности немного разные вещи. То есть в описании лота все было красиво… Иностранный инвестор из Молдовы СК Зернов принял участие в приватизации, согласился купить завод, но… в результате через суд приостановил сделку. На 144 млн грн. Причина простая — нехватка заявленного при продаже оборудования. Предприятие разворовано. В общем, инвестор считает, что его банально "кинули"… В ответ ФГИ полетели обвинения, мол, всего на заводе хватало, инвестор просто капризничает", — пишет журналист.

Также он рассказал о провале приватизации спиртзавода "Регион-комплектом" из-за "внезапно обнаруженных" долгов ГП "Укрспирт".

"Следующее предприятие "Регион-комплект" отозвало через ФГИУ сделку по покупке Кобыловлоцкого спиртзавода. Причина очень похожа на предыдущий случай. Инвесторы через своих юристов выяснили, что у "Укрспирта" крупные долги, а по законодательству это обременение может послужить поводом для отказа в регистрации в реестре собственников. Купил предприятие, а потом выяснится, что его могут арестовать за долги материнской компании. Отличная перспектива", — отметил он.

Журналист также рассказал о негативных последствиях такой ситуации для государства — его репутации и бюджетных поступлений.

"Безопасно инвестировать в Украине могут только "свои" — бизнесмены, которые годами на базе спиртзаводов производили там свою продукцию (арендовали их и часто инвестировали в оборудование). Вот они ситуацию на заводах понимают реально. А инвесторы не имеют доступа к фактическому наличию оборудования, документам на землю, инфо о фактических долгах и т. д. Инвесторов именно поэтому ждут неприятные сюрпризы. "Чужих" инвесторов, естественно. Так что, люди обжигаются и больше не хотят вкладывать в украинскую экономику и играть в азартные игры под названием "приватизация "Укрспирта". Вуаля — в процессе будут принимать участие только свои. Для государственного бюджета это, конечно, минус. Проигрывает и репутация Украины среди инвесторов", — подвел итог в своем блоге Кирилл Сазонов.