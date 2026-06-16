Кабмин запустил в "Дії" комплексный сервис для ветеранов и их семей: как это работает

Правительство внедряет новый комплексный сервис на портале и мобильном приложении "Дія", созданный для ветеранов, ветеранок, а также членов их семей. Теперь вместо посещения учреждений можно подать одно электронное заявление, чтобы одновременно ряд государственных услуг.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

Обновленная услуга позволяет заполнить одно электронное заявление и одновременно отправить запрос на получение нескольких государственных сервисов:

единовременной денежной помощи от Министерства по делам ветеранов;

социальных услуг;

статуса лица с инвалидностью в результате войны;

статус члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины.

"Раньше нужно было подавать отдельные заявления на каждую услугу. Например, сначала оформить статус лица с инвалидностью, дождаться решения — и только потом отдельно подавать заявление на денежную помощь. Теперь все можно оформить сразу, в рамках одного электронного заявления", — отметила глава правительства.

Свириденко отметила, что новый механизм отменяет необходимость лично посещать разные государственные учреждения, поскольку все действия выполняются в рамках одного цифрового документа.

Продолжительность обработки посланных заявлений составляет от 5 до 30 календарных дней. Срок рассмотрения зависит от перечня выбранных пользователем услуг. Финальный результат обработки документов и принятое решение отображаются онлайн в личном пользовательском кабинете на портале "Дія".

При заполнении формы большинство необходимой информации о заявителе интегрируется автоматически, поскольку система самостоятельно подтягивает сведения из имеющихся государственных реестров. Однако в определенных случаях, когда данные в реестрах отсутствуют или нуждаются в обновлении, уполномоченные органы могут обратиться к заявителю с просьбой предоставить дополнительные бумажные или цифровые документы.

Напомним, на портале "Дія" стала доступна услуга получения официального статуса ветеранского бизнеса. Это упрощает привлечение государственных грантов, участие в льготных программах и масштабирование собственного дела.