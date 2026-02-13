Запланована подія 2

В "Дії" запускают одно заявление на несколько услуг для ветеранов

Военнослужащие в скором времени смогут получать несколько государственных посла

Военнослужащие, ветераны и семьи погибших защитников вскоре смогут получать несколько государственных услуг через портал "Дія" по одному заявлению, а также верифицировать Starlink в отделениях почтовых операторов и подать на компенсацию автогражданки даже по уже завершенным полисам.

Как сообщает Delo.ua, об этом рассказала заместитель Министра цифровой трансформации Украины Валерия Коваль в блоге 24 канала.

Одно заявление – несколько статусов и выплат

В ближайшее время в "Дії" заработает комплексный сервис, который позволит подать одно заявление сразу на:

  • статус личности с инвалидностью в результате войны;
  • статус члена семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы;
  • единовременную денежную помощь;
  • социальные услуги (психологическая поддержка, сопровождение и т.п.).

Услуга включает две ключевые категории:

  • Военных (действующих и уволенных), получивших инвалидность из-за ранения или заболевания во время службы.
  • Членов семей военных, умерших в результате болезней, связанных с исполнением обязанностей, в течение года после увольнения.

Новые возможности для регистрации Starlink

Вместе с Министерством обороны Украины в "Дії" запущен сервис регистрации и верификации терминалов Starlink.

Теперь юридические лица могут зарегистрировать терминал на портале "Дія", физлица и ФЛП проходят верификацию в ЦНАПах.

В ближайшее время верификация станет доступна в отделениях "Новая Почта" и "Укрпочта". ФЛП и физлица смогут зарегистрировать один терминал без физического наличия (по данным) или до трех терминалов при их наличии во время обращения.

Компенсация автогражданки: расширение для ветеранов

В "Дії" продолжает действовать механизм полной компенсации стоимости полиса автогражданки для ветеранов (УБД и лиц с инвалидностью в результате войны).

Механизм работает так:

  • 50% стоимости компенсирует страховая компания;
  • еще 50% - государство после подачи заявления в приложении.

В ближайшее время станет возможно подать заявление на компенсацию даже по полисам, срок действия которых уже истек — если они оформлены с 1 января 2025 года с использованием ветеранской льготы. После запуска обновления подать заявление можно будет в течение трех месяцев.

Чтобы получить выплату, цифровое удостоверение ветерана должно отображаться в "Дії", а объем двигателя авто составляет до 2500 см³ или электрокар до 100 кВт. Кроме этого, транспорт используется для личных нужд, а не для коммерческих перевозок.

Автор:
Татьяна Гойденко