Компенсация автогражданки в "Дії": кто из ветеранов может воспользоваться услугой

В приложении "Дія" запустили новую онлайн-услугу по компенсации автогражданки для ветеранов и ветеранок. Владельцы статуса участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны могут вернуть полную стоимость страхового полиса.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Дії".

Услуга по компенсации автогражданки

Механизм компенсации очень прост и удобен. Половину стоимости полиса автогражданки возмещает страховая компания, еще 50% компенсирует государство. В результате страхование для ветеранов становится полностью бесплатным, а оформление компенсации происходит онлайн и занимает минимум времени.

Воспользоваться услугой могут ветераны и ветеранки, имеющие удостоверение участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны, отраженное в приложении "Дія". Также важно, чтобы договор автогражданки был заключен после 1 января 2025 с учетом льготы.

Компенсация распространяется на автомобили с объемом двигателя до 2500 куб. см или электромобили до 100 кВт, которые используются исключительно для личных нужд, а не для коммерческих перевозок или работы в такси.

Чтобы получить компенсацию автогражданки в приложении "Дія", необходимо:

обновить приложение и зайти в "Дію", затем перейти в раздел "Сервисы" и выбрать Veteran PRO;

выбрать услугу "Компенсация автогражданки";

указать льготный договор страхования – система подтянет его автоматически;

выбрать "Дія.Карта" для зачисления средств или открыть ее в одном из банков-партнеров.

Ранее сообщалось, что до конца 2025 года в Украине заработает возмещение расходов ветеранам на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автомобилей, а с 2026 года - компенсация за переоборудование транспортных средств для лиц с инвалидностью в результате войны.