Компенсація автоцивілки в "Дії": хто з ветеранів може скористатися послугою

Автоцивілка безкоштовно: у "Дії" запрацювала компенсація для ветеранів / Дія

У застосунку “Дія” запустили нову онлайн-послугу з компенсації автоцивілки для ветеранів і ветеранок. Власники статусу учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни можуть повернути повну вартість страхового поліса.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Дії".

Послуга з компенсації автоцивілки

Механізм компенсації максимально простий і зручний. Половину вартості поліса автоцивілки відшкодовує страхова компанія, ще 50% компенсує держава. У результаті страхування для ветеранів стає повністю безкоштовним, а оформлення компенсації відбувається онлайн та займає мінімум часу.

Скористатися послугою можуть ветерани та ветеранки, які мають посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, відображене в застосунку "Дія". Також важливо, щоб договір автоцивілки був укладений після 1 січня 2025 року з урахуванням пільги.

Компенсація поширюється на автомобілі з об’ємом двигуна до 2500 куб. см або електромобілі потужністю до 100 кВт, які використовуються виключно для особистих потреб, а не для комерційних перевезень чи роботи в таксі.

Щоб отримати компенсацію автоцивілки в застосунку "Дія", потрібно: 

  • оновити застосунок і зайти в "Дію", далі перейти до розділу "Сервіси" та обрати Veteran PRO;
  • вибрати послугу "Компенсація автоцивілки";
  • вказати пільговий договір страхування - система підтягне його автоматично;
  • обрати "Дія.Картку" для зарахування коштів або відкрити її в одному з банків-партнерів.

Раншіе повідомлялось, що до кінця 2025 року в Україні запрацює відшкодування витрат ветеранам на обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності  власників автомобілів, а з 2026 року — компенсація за переобладнання транспортних засобів для осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Автор:
Ольга Опенько