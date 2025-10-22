В Україні ветеранам відшкодовуватимуть автоцивілку та переобладнання авто

До кінця 2025 року в Україні запрацює відшкодування витрат ветеранам на обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ) власників автомобілів, а з 2026 року — компенсація за переобладнання транспортних засобів для осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на інтерв’ю міністерки у справах ветеранів Наталії Калмикової, яке вона дала "Інтерфакс-Україна".

"По переобладнанню авто: ми в цьому році приймемо необхідні нормативно-правові акти, а запрацює вона з наступного року. Проектом акту передбачається відшкодування понесених витрат за переобладнаний власний транспортний засіб у розмірі не більше 70 тис грн", — сказала Калмикова.

За її словами, учасники програми повинні мати дозвіл на керування транспортним засобом, навіть якщо водійські права вони отримали до набуття інвалідності. Міністр наголосила на важливості безпеки водія та інших учасників руху.

Потенційна кількість учасників програми з переобладнання оцінюється у кілька тисяч людей.

Щодо відшкодування автоцивілки, то послуга запрацює ще в 2025 році. Ветерани та особи з інвалідністю внаслідок війни отримають 50% знижки при купівлі полісів автострахування, а решту 50% компенсуватиме держава. Для участі в програмі авто має мати об’єм двигуна до 2,5 літра.

На реалізацію програми у 2025 році в бюджеті передбачено близько 260 млн грн, розрахованих на основі даних МТСБУ.

"Коли запрацює відшкодування, то ще будемо дивитись та оцінювати запит, тому що динаміка на наступний рік може бути зовсім інша. Люди побачать, що держава дійсно відшкодовує і будуть більш активно купувати поліс страхування", — додала Калмикова.

Комплексна програма "Авто-для-захисника" передбачає державне фінансування переобладнання авто під потреби осіб з інвалідністю внаслідок війни та відшкодування витрат на ОСЦПВ для ветеранів і осіб з інвалідністю.

Очікується, що до 31 грудня 2026 року 400 ветеранів скористаються послугою переобладнання та отримають ОСЦПВ на загальну суму 500 млн грн.

