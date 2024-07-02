Пільги, виплати, житло і авто: яку підтримку захисникам та ветеранам пропонує Київ

Столиця пропонує ветеранам набагато більшу соціальну підтримку, ніж інші міста - виплати, кошти на бізнес та авто, а також низку пільг.

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На відміну від інших міст України, Київ має комплексну програму підтримки ветеранів та захисників з їх родинами на понад 1 млрд гривень на 2024 рік. Цю суму можна порівняти з бюджетними видатками на усі соціальні проблеми для більшості областей України.

У Львові, наприклад, подібна програма підтримки передбачає фінансування цього року на 480 млн грн. Це і матеріальні виплати, медичне лікування і відновлення, фінансові ваучери для розвитку бізнесу, допомога у працевлаштуванні та навчанні, відпочинок, соціально-психологічна допомога.

За даними департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА, сьогодні у столиці проживає 30 тисяч учасників бойових дій, 3 тисячі родин загиблих, кілька тисяч людей з інвалідністю внаслідок бойових дій, які потребують лікування. Яку підтримку їм пропонує програма КМДА - з'ясовувало Delo.ua.

Матеріальна підтримка: які виплати передбачені для ветеранів

Левова частка підтримки – матеріальні допомоги. Програма грошових виплат діяла ще з 2015 року - для учасників АТО та ООС, ветеранів та їхніх сімей. Після повномасштабного вторгнення РФ програму розширили на усіх захисників та захисниць.

На виплати можуть претендувати:

ветерани з інвалідністю внаслідок війни І-II групи з числа учасників АТО та члени сімей полеглих;

особи з інвалідністю (під час захисту країни) внаслідок війни І-II групи;

родичі загиблих захисників (дружина\чоловік), малолітні діти та батьки;

члени сімей захисників (або ж учасників АТО), які перебувають в полоні або зникли безвісти.

"Подати заявку на виплати можна через ЦНАП або за допомогою нашого нововведення – Порталу послуг для захисників і захисниць, де можна як ознайомитись з усіма послугами, які надає місто, так і оформити чи отримати довідкову інформацію", - пояснив в коментарі Delo.ua заступник директора департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА Максим Бученко.

За його словами, з 2024 року збільшили виплати для ветеранів з інвалідністю І та ІІ групи - сьогодні вони отримують 30 тис. і 20 тис. грн щорічно.

Отримують разові виплати члени родин загиблих. Зокрема на неповнолітню дитину КМДА виплачує щомісячно 5 прожиткових мінімумів. Дружина, або батько і мати – також по 5 прожиткових мінімумів - від 11 тис. до 15 тис. грн щомісячно.

Для отримання допомоги необхідно подати заяву з відповідними документами в електронному вигляді.

Наприклад, особи з інвалідністю внаслідок війни І-II групи, якщо інвалідність пов'язана з участю у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією РФ проти України, мають подати документи:

паспорт громадянина України (ID картка з довідкою про внесення відомостей до ЄДДР);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

документи про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України;

посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

постанова штатної військово-лікарської комісії відповідного військового формування;

висновок медико-соціальної експертної комісії;

довідка про обставини поранення, свідоцтво про хворобу (за наявності);

довідка ВПО (за наявності);

номер банківського рахунку (IBAN).

Є також щомісячна матеріальна допомога. Заявку з документами необхідно подати в департамент соціальної та ветеранської політики КМДА в електронному вигляді.

Також до державних свят захисники та захисниці отримують разову допомогу на 1 тисячу грн. На неї можуть претендувати родини загиблих захисників, або які перебувають в полоні чи зникли безвісти - батьки, дружини (чоловіки); неодружені повнолітні діти, які мають статус особи з інвалідністю І,ІІ та III групи; малолітні та неповнолітні діти, пасинки, падчерки та неодружені повнолітні діти, які навчаються.

Зокрема до Дня Захисників та Захисниць України 14 жовтня у 2023 році Київ виплатив майже 35 млн гривень адресної одноразової матеріальної допомоги. Її отримали 35 тисяч киян.

Станом на 1 червня, за даними "ветеранського" департаменту, виплати розподілені наступним чином:

6 тисяч осіб отримали від КМДА 347282,6 тис. грн як щорічну та щомісячну матеріальну допомогу;

61 ветерану на 1 455 тис гривень було надано на лікуванні в стаціонарі, ендопротезування, слухопротезування, протезування ока, компенсація витрат на придбання ліків;

333 особи отримали 526 тис. грн як одноразові виплати - йдеться про захисників і учасників АТО, члени сімей полеглих на полі бою чи внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, киян, які перебувають у полоні або зникли безвісти, членам сімей киян - Героїв Небесної Сотні та постраждалим учасникам Революції Гідності.

Як отримати компенсацію на автомобіль від КМДА

Один із пунктів програми підтримки - компенсація за придбаний автомобіль. Київ першим в Україні запровадив таку допомогу для ветеранів з інвалідністю - для осіб, які втратили одну з кінцівок внаслідок війни.

Вартість машини не регламентована, сума компенсації складає 180 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. На сьогодні це складає близько 500 тис. гривень.

Претендувати на компенсацію можуть учасники бойових дій з інвалідністю першої та другої групи, які втратили кінцівки під час повномасштабної війни. При цьому претенденти мають мати київську реєстрацію.

Заяву на компенсацію вартості авто необхідно подати до Департаменту соціальної та ветеранської політики (пр-т Любомира Гузара,7).

У переліку необхідних документів зазначені:

паспорт громадянина України (ID картка з довідкою про внесення відомостей до ЄДДР);

номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

довідка ВПО (за наявності);

документи про участь заявника у заходах із забезпечення оборони України;

посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

довідка про обставини поранення, свідоцтво про хворобу (за наявності);

висновок медико-соціальної експертної комісії;

постанова штатної військово-лікарської комісії відповідного військового формування;

посвідчення водія на право керування транспортним засобом;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

договір купівлі-продажу транспортного засобу;

довідка-рахунок про купівлю транспортного засобу (за наявності);

номер банківського рахунку (IBAN).

Обов'язковою умовою для отримання компенсації є купівля нового автомобіля з салону.

За даними "ветеранського" департаменту, наразі компенсацією на автомобіль у Києві скористались вже двоє ветеранів, ще кілька осіб в процесі оформлення. Переобладнання автомобіля під потреби людини з інвалідністю додатково коштує близько 7 тис. гривень.

Вартість автомобіля може бути дорожчою, проте місто може компенсувати 500 тис. гривень, пояснили в КМДА.

Як у Києві отримати житло військовим та їхнім родинам

Кияни-учасники бойових дій можуть претендувати на отримання житла у столиці. Для цього обов'язково треба стати на квартирний облік, тобто потребувати поліпшення житлових умов.

Далі слід подати заяву на участь у співфінансуванні житла в районні держадміністрації у «Відділ обліку та розподілу житлової площі» за місцем перебування на квартирному обліку. До заяви слід додати такі документи:

паспорт громадянина України (ID картка з довідкою про внесення даних до ЄДДР);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

документи, які підтверджують родинні стосунки (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження);

документи про безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони України;

посвідчення, що підтверджує відповідний статус учасника бойових дій;

довідка про взяття на квартирний облік. Документи подаються в копіях, при собі мати оригінали документів. За консультацією та зразками можна звернутися до «Контактів для консультації».

Житлові програми для київських захисників фінансуються з державного бюджету - місцеві бюджети отримують субвенції.

Тут столиця, як і інші міста, діє згідно з постановами КМУ № 719 "Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей", № 214 "Деякі питання надання державної соціальної допомоги та пільг на період введення воєнного стану" і №280 "Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України".

"Жодна територіальна громада такі витрати житлових програм самостійно не потягне. Тому місто отримує субвенцію з державного бюджету і працюємо за відповідними постановами", - пояснив Максим Бученко.

На житло за постановою №214 можуть претендувати особи з інвалідністю внаслідок війни І групи, за постановою №719 - воїни-інтернаціоналісти.

Також одна з найпопулярніших житлових програм - отримання квартири за постановою КМУ №280. На грошову компенсацію на купівлю житла можуть розраховувати такі категорії, як ВПО з числа учасників бойових дій, переселенці з інвалідністю 3-ї групи, яку отримали внаслідок війни.

Скористатися програмою можна лише раз. Отримання субвенції передбачає 10 кроків:

Подати заяву про призначення грошової компенсації до органу соцзахисту за місцем перебування на квартирному обліку. З моменту прийняття заяви орган соцзахисту протягом 5 днів обстежує матеріально-побутові умови і складає відповідний акт, а далі протягом 3 робочих днів вносить подання на виплату компенсації до спеціальної комісії при міській або районній раді. Комісія протягом 5 робочих днів ухвалює рішення щодо надання згоди або відмови в призначенні грошової компенсації. З копією рішення про призначення компенсації заявник має звернутись до відділення Ощадбанку для відкриття спецрахунку для переведення коштів та подає копію договору про відкриття спецрахунку до органу соцзахисту населення Орган соцзахисту перераховує на рахунок грошову компенсацію. Заявник має самостійно обрати житло та укласти угоду про купівлю-продаж житла. Також один з примірників подає до органів соцзахисту. Орган соцзахисту протягом 5 робочих днів після отримання примірника договору надає письмову згоду на перерахування коштів на рахунок продавцю. Після отримання згоди заявник подає заяву про переказ коштів на придбання житла Ощадбанку, разом з платіжним дорученням та письмовою згодою органу соцзахисту. Ощадбанк перераховує кошти на рахунок продавця\забудовника. Протягом 30 днів з дати закінчення строку дії договору необхідно оформити право власності на житло і подати витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно до органу соцзахисту.

Як розповіла в коментарі Delo.ua президент Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха, оформлення угоди у цьому випадку не таке дороге, як, наприклад, за програмою "єОселя".

Стоматологічні послуги для захисників: як отримати

Ветерани та учасники бойових дій можуть отримати компенсацію на стоматологічні послуги, включно з протезуванням зубів, проте лише на суму до 15 тис. грн щорічно.

Щоб скористатися компенсацією, слід звернутися до комунальної установи «Київський міський центр комплексної підтримки учасників бойових дій «КИЇВ МІЛІТАРІ ХАБ» та надати такі документи:

копію паспорту громадянина України (ID картка з довідкою про внесення відомостей до ЄДДР);

копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків - паперова форма витягу з реєстру територіальної громади, що містить інформацію про задеклароване/зареестроване місце проживання у Києві;

копію документа, що підтверджує повноваження представника (за потреби);

копію посвідчення встановленого зразка;

копію довідки ВПО (за наявності);

оригінал чеку сплачених стоматологічних послуг;

номер банківського рахунку (IBAN).

Переказ коштів відбудеться на банківський рахунок заявника.

Відкриття бізнесу ветеранам: як податися

Окремий пункт в підтримці київських ветеранів - мікрогрантова допомога для відкриття бізнесу. Місто найближчим часом запустить проєкт мікрогрантової допомоги для малого бізнесу – до 200 тис. грн. Окрім цього, плануються і вагоміні компенсації на 0,5-1,5 млн грн.

Щоб отримати кошти на справу від КМДА, треба підготувати бізнес-план і подати його до ЦНАП.

"Мікрогрантова допомога поки що не працює. Було доручення мера - доопрацювати проєкт. Адже не у всіх є потреба відкривати великий бізнес, достатньо зареєструвати ТОВ. І сума півтора мільйони не всім потрібна. Проєкт вже розроблений і зараз на погодженні у Київській міськраді", - наголосив заступник голови "ветеранського" департаменту.

За словами чиновника, якщо заявник планує візкрити бізнес із какао-машиною і йому потрібно для цього 37 тис грн, то він стільки ж і отримає.

"А якщо людина хоче щось серйозніше, тоді вона приходить в банк і каже: мені треба 10 млн грн для відкриття туристичного бізнесу – мрію возити своїх побратимів по всій Європі. Тоді заявник показує бізнес-план, банк погоджується виділити кошти. Тут вступає в силу фінансово-кредитна допомога від КМДА, за якою можна буде отримати до 1,5 млн компенсації", - пояснив Бученко.

Під мікрогрантову програму підпадають: учасники бойових дій (також члени родин), члени родини загиблого та особи з інвалідністю внаслідок війни.

Пільги для УБД, ветеранів, захисників від КМДА

Окрім матеріальної підтримки, військові мають низку пільг, якими можуть скористатися у місті. Це зокрема безоплатне паркування для УБД: щоб отримати послугу, необхідно просто на місці пред'явити документ, що підтверджує пільговий статус.

Право на проїзд усіма видами комунального транспорту мають:

учасники бойових дій та особи прирівняні до них;

члени сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни;

члени сім'ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці;

особи, яким видано посвідчення бійця-добровольця, та члени сімей загиблих;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок бойових дій;

батьки військовослужбовців, які загинули під час військової служби;

постраждалі учасники Революції Гідності

Щоб скористатись послугою, можна пред'явити посвідчення або ж картку Киянина - її можна оформити у Ощадбанку, пред'явивши паспорт, картку платника податків, та посвідчення, що підтверджує статус пільговика.

Також члени сімей учасників АТО, загиблих (померлих) унаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у операції; членам сімей киян-учасників АТО, які перебувають у полоні або зникли безвісти, мають пільги на оплату комунальних послуг.

Виплати для мобілізованих від КМДА

Отримують одноразові виплати і кияни-мобілізовані - 30 000 грн. Як зазначають у департаменті соціальної та ветеранської політики, виплата спрямована на додаткове матеріальне забезпечення новобранців.

Станом на 1 червня, за даними відомства, одноразову матеріальну допомогу виплачено 3115 киянам, які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації на суму 93 450,00 тис грн.

Для отримання виплати мобілізований має надати до ТЦК та СП такі документи: копії ідентифікаційного коду, паспорта громадянина України чи ID-картки, довідку/виписку з банку про відкриття соціального (зарплатного) рахунку. Нарахування здійснюються без безпосередньої участі мобілізованого.

Допомога від КМДА дітям та сім'ям полеглих

Місто також підтримує родини загиблих захисників, а також родини осіб з інвалідністю внаслідок бойових дій, або осіб зниклих безвісти, а також полонених.

Зокрема, родини загиблих отримують фінансову допомогу – 5 прожиткових мінімумів щомісячно.

За п'ять місяців 2024 року 63 особи отримали майже 3 млн грн (2 968 тис. грн) матеріальної допомоги на часткову компенсацію членам сімей киян - учасників АТО, загиблих, та членам сімей загиблих захисників на виготовлення та встановлення надгробків.

Окрім матеріальних виплат, для родин осіб з інвалідністю передбачається компенсація реабілітації, санаторно-курортного лікування. Безоплатний проїзд, який передбачений законодавством, у Києві реалізується за допомогою картки киянина.

"У Києві ми маємо понад 2 тис осіб з інвалідністю ІІ групи внаслідок війни. Та ще понад 1,5 тис. осіб з інвалідністю І групи. Родин загиблих - майже 3 тис. Якщо взяти, що це батько, мати, дружина і діти, мабуть треба множити цю цифру на три. Плюс є ще виплати учасникам бойових дій - це до 1 тис грн до державних свят, але їх зареєстровано понад 30 тис.", - наголосив Максим Бученко.

Також для дітей військовослужбовців та ветеранів, у тому числі полеглих, передбачаються оздоровчі програми, першочергове влаштування дітей у садочки та школи, безоплатне харчування в школах і дитсадках.

Крім цього, програмою «Турбота» передбачено надання щорічної допомоги киянам – учасникам антитерористичної операції, учасникам АТО, які перебувають в полоні або зникли безвісти в розмірі 152 500, 0 тис. гривень.

Загалом за 5 місяців на всі послуги з 1 млрд грн використано коштів в розмірі 352 560 тис. грн для підтримки усіх категорій захисників та їх родин.

У столиці також працює комунальна організація «Київ мілітарі хаб», в якому військовим та їхнім родинам надають фахову консультацію спеціалістів щодо будь-яких послуг. Звернутися до центру можна за телефоном гарячої лінії: 0800-300-633 або за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 11 у робочі години: з понеділка до четверга — з 9:00 до 17:30; у п’ятницю — до 16:00.

