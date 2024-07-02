Переможці нової хвилі грантів для ветеранів отримають понад 30 млн грн на розвиток бізнесу

В Мінекономіки визначили ще 62 переможця одинадцятої хвилі подачі заяв на гранти для ветеранів. Вони отримають від держави близько 30 млн грн на започаткування або розвиток власного бізнесу.

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Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Зазначається, що від старту ветеранського компонента грантової програми "Власна справа" переможцями стали вже 746 ветеранів та членів родин учасників бойових дій. Загалом вони отримають гранти на понад 340 млн грн.

Інфографіка: Мінекономіки

Серед 62 переможців одинадцятої цього року хвилі подачі заяв на гранти - 35 учасників бойових дій та 27 членів родин ветеранів. Вісім переможців отримали грант до 250 тисяч гривень, 52 - до 500 тис. грн, ще двоє - до 1 млн грн.

Найбільше грантоотримувачів з Вінницької та Львівської областей - по 8, Івано-Франківської - 6, Рівненської та Київської областей - по 5, а також з міста Києва - 4. Найпопулярніші сфери, в яких планують розвивати свій бізнес грантоотримувачі, - оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів, тимчасове розміщування й організація харчування, переробна промисловість, сільське господарство.

Відповідно до умов програми, учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також другий з їх подружжя можуть отримати такі гранти:

до 250 тис. грн, до 500 тис. грн та до 1 млн грн - для ветерана за умови створення одного, двох та чотирьох робочих місць відповідно;

до 250 тис. грн та до 500 тис. грн - для другого з подружжя ветерана за умови створення одного та двох робочих місць відповідно.

При отриманні гранту понад 500 тис. грн ветеран має бути зареєстрований як ФОП не менше ніж 3 роки. Окрім того, такий грант надається за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні 70/30, тобто отримувач гранту має вкласти у свою справу 30% власних коштів, 70% коштів надасть держава у вигляді гранту.

Заявки на отримання гранту подаються через портал Дія разом з бізнес-планом.

Про урядовий проєкт "єРобота"

Урядовий проєкт "єРобота" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні" та включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.

Програма надання грантів учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їхніх сімей на створення або розвиток власного бізнесу є складовою флагманського проєкту Міністерства економіки України "Робота без бар’єрів", який реалізується на виконання Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні та в рамках економічної політики "Зроблено в Україні".

Фото: ua.depositphotos.com