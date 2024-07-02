Два роки "єРобота": держава інвестувала 8,5 млрд грн в розвиток малого й середнього бізнесу

Урядовий проєкт “єРобота” за два роки свого існування надав гранти понад 18 тисячам підприємців, інвестувавши у розвиток бізнесу 8,5 млрд грн.

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Як йдеться у повідомленні пресслужби Мінекономіки, проєкт "єРобота" сприяв створенню понад 55 тисяч робочих місць, надаючи гранти для розвитку як нових, так і вже існуючих підприємств.

З моменту запуску проєкту в липні 2022 року було видано понад 18 тисяч грантів на загальну суму 8,5 млрд грн.

Зокрема, програма "Власна справа" підтримала 16 490 підприємців мікрогрантами на суму 3,9 млрд грн, що дозволило їм розпочати власний бізнес. Для розвитку переробних підприємств було видано 672 гранти на 3,4 млрд грн, а для садівництва та розвитку тепличного господарства - 211 грантів на 925 млн грн. Ветерани та їхні родини також отримали підтримку у вигляді 634 грантів на суму 283 млн грн.

Про урядовий проєкт "єРобота"

Урядовий проєкт "єРобота" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні" та включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.

Програма надання грантів учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їхніх сімей на створення або розвиток власного бізнесу є складовою флагманського проєкту Міністерства економіки України "Робота без бар’єрів", який реалізується на виконання Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні та в рамках економічної політики "Зроблено в Україні".

Подати заявку на отримання гранту можуть як досвідчені підприємці, так і ті, хто не має досвіду ведення бізнесу. Заяви разом з бізнес-планом подаються через портал Дія. Обов'язковою умовою отримання гранту є створення нових робочих місць. Грантові кошти повертаються державі у вигляді сплачених податків і зборів протягом трьох років діяльності підприємства.