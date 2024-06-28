У Житомирі відкрився перший регіональний офіс економічної платформи "Зроблено в Україні"

На базі філії Житомирського обласного центру зайнятості відкрився перший регіональний офіс економічної платформи "Зроблено в Україні".

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це повідомляє Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України.

Ця ініціатива спрямована на підтримку мікро- та малого бізнесу в регіоні, забезпечуючи комплексне консультування щодо урядових та регіональних програм підтримки та розвитку підприємництва.

Регіональний офіс надаватиме інформаційно-консультаційні послуги, допомагатиме у написанні бізнес-планів та оформленні документів для участі в грантових програмах проєкту єРобота. Серед найпопулярніших програм – "Власна справа" та "Грант для ветеранів/ветеранок та їх подружжя".

Жителі Житомирщини вже подали понад 2100 заявок, з яких 940 вже були схвалені Державним центром зайнятості, що дозволило отримати фінансування для реалізації бізнес-планів. Загальна сума державних інвестицій у розвиток підприємництва області складає понад 233 млн грн.

Реалізація бізнес-проєктів грантоотримувачами сприятиме створенню щонайменше 2000 нових робочих місць в регіоні.

Житомирський офіс є першим із чотирьох, які планується відкрити на Житомирщині до кінця року. Наступні офіси будуть створені у Звягелі, Бердичеві та Коростені, що забезпечить більш доступну та ефективну підтримку місцевих підприємців.

Програма "Купуй українське"

Запуск механізму кешбеку в межах державної програми "Купуй українське" заплановано на початок вересня 2024 року, наразі триває робота над нормативним документом.

Нагадаємо, 26 лютого під час заходу "Зроблено в Україні" президент Володимир Зеленський заявив, що вже цього року в Україні має запрацювати програма національного кешбеку "Купуй українське". За цією програмою українці зможуть отримувати частину коштів, витрачених на товари українських виробників.

Запуск програми кешбеку вже кілька разів відтерміновувався. Спочатку заступник голови Офісу Президента України Ростислав Шурма розповідав, що програма кешбеку повністю готова і чекає на узгодження з міжнародними партнерами. В ОП сподівалися, що вона буде представлена до кінця березня, але не вийшло.

Раніше міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що планується запустити анонсовану раніше програму "Український кешбек" до кінця літа цього року.