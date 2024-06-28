В Житомире открылся первый региональный офис экономической платформы "Сделано в Украине"

На базе филиала Житомирского областного центра занятости открылся первый региональный офис экономической платформы "Сделано в Украине".

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Об этом сообщает Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины.

Эта инициатива направлена на поддержку микро- и малого бизнеса в регионе, обеспечивая комплексное консультирование правительственных и региональных программ поддержки и развития предпринимательства.

Региональный офис будет предоставлять информационно-консультационные услуги, помогать в написании бизнес-планов и оформлении документов для участия в грантовых программах проекта есть работа. Среди самых популярных программ – "Собственное дело" и "Грант для ветеранов/ветеранок и их супругов".

Жители Житомирщины уже подали более 2100 заявок, из которых 940 были одобрены Государственным центром занятости, что позволило получить финансирование для реализации бизнес-планов. Общая сумма государственных инвестиций в развитие предпринимательства области составляет более 233 млн. грн.

Реализация бизнес-проектов грантополучателями будет способствовать созданию не менее 2000 новых рабочих мест в регионе.

Житомирский офис первый из четырех, которые планируется открыть на Житомирщине до конца года. Следующие офисы будут созданы в Звягеле, Бердичеве и Коростене, что обеспечит более доступную и эффективную поддержку местных предпринимателей.

Программа "Покупай украинское"

Запуск механизма кэшбека в рамках государственной программы "Купи украинское" запланирован на начало сентября 2024 года, сейчас идет работа над нормативным документом.

Напомним, 26 февраля во время мероприятия "Сделано в Украине" президент Владимир Зеленский заявил, что уже в этом году в Украине должна заработать программа национального кэшбека "Купи украинское". По этой программе украинцы смогут получать часть средств, израсходованных на товары украинских производителей.

Запуск программы Кэшбека уже несколько раз отсрочивался. Сначала заместитель главы Офиса Президента Украины Ростислав Шурма рассказывал, что программа кэшбека полностью готова и ждет согласования с международными партнерами. В ОП надеялись, что она будет представлена до конца марта, но не вышло.

Ранее министерша экономики Юлия Свириденко сообщила, что планируется запустить анонсированную ранее программу "Украинский кэшбек" к концу лета этого года.