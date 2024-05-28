Программа "Украинский кэшбек" может заработать уже летом

Министерство экономики Украины планирует запустить анонсированную ранее программу "Украинский кэшбек" до конца лета этого года.

Об этом рассказала министерша экономики Юлия Свириденко во время презентации каталога украинских производителей техники для общин, пишет LIGA.net.

"Надеюсь, что в июле-августе должен состояться запуск. (…) Украинцы, покупая украинские товары, будут иметь кэшбек на свою карточку. Это будет увеличивать лояльность к украинскому бренду и стимулировать украинское производство", - рассказала Свириденко.

Она добавила, что о деталях будет сообщено позже.

По ее словам, в государственном бюджете на 2024 год предусмотрено 45 млрд. грн. на различные программы поддержки отечественных товаропроизводителей. Внедрение таких инициатив преследует сразу три цели: развитие производства путем стимулирования спроса, привлечения инвестиций в реальный сектор экономики и наращивания несырьевого экспорта.

Заметим, что в марте заместитель главы Офиса Президента Украины Ростислав Шурма рассказывал, что программа стимулирования покупок украинских товаров по принципу кэшбека полностью готова и ждет согласования с международными партнерами. В ОП надеялись, что она будет представлена до конца марта, но не вышло.

Собственный бренд "Сделано в Украине"

Напомним, 26 февраля во время мероприятия "Сделано в Украине" президент Владимир Зеленский заявил, что уже в этом году в Украине должна заработать программа национального кэшбека "Покупай украинское". По этой программе граждане Украины смогут получать часть средств, израсходованных на товары украинских производителей.

Как сообщал премьер-министр Денис Шмигаль, правительство уже приняло постановление о продвижении товаров украинского производства, и бренд "Сделано в Украине".

"Утвержден знак маркировки бренда "Сделано в Украине", который выделит товары, производимые национальным производителем, среди всех прочих", - написал он.

Использование логотипа и брендбука будет бесплатным для государственных органов, органов местного самоуправления, бизнеса, других учреждений и организаций, независимо от формы собственности.

Шмигаль добавил, что общий прогнозируемый эффект роста потребительского спроса от данной программы составит +0,14% к ВВП, а также позволит создать более 22 тыс. новых рабочих мест. Как следствие – в бюджет поступит дополнительно 4 млрд. грн.