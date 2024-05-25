В Украине усилили защиту отечественных производителей от недобросовестной конкуренции во время публичных закупок

Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок подтверждения степени локализации производства товаров для защиты украинских производителей от недобросовестной конкуренции во время публичных закупок.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Там напоминают, что в этом году правительство начало реализовывать программу поддержки локального бизнеса «Сделано в Украине», которая содержит много составляющих - гранты, доступные кредиты и другие механизмы стимулирования спроса на украинские товары.

Одним из таких инструментов стимулирования является требование к степени локализации производства некоторых товаров и услуг при публичных закупках.

В этом году показатель местной составляющей в удельном весе себестоимости товаров, их составляющих, услуг и работ, к которым следует применять локализацию, составляет 20%.

Как сообщают в Минэкономики, для того чтобы защитить добросовестных украинских производителей от недобросовестной конкуренции во время публичных закупок, Правительство ввело требования относительно наличия у них дополнительных документов, подтверждающих степень локализации - сертификат или свидетельство.

"Также Правительство увеличило ответственность производителей в случае несоответствия требованиям предоставленных ими документов. Это должно усилить защиту именно украинских производителей, которые создают новые рабочие места, платят налоги и вносят свой вклад в восстановление украинской экономики», - подчеркнула зам. министра экономики Украины Надежда Бегун.

Кроме того, правительственное постановление предоставило комиссии по рассмотрению вопросов деятельности электронной системы закупок полномочия по рассмотрению жалоб о несоответствии предоставленных документов установленным требованиям.

Напомним, Министерство экономики Украины объявило о старте новой инициативы "Все в плюсе, когда сделано в Украине". В рамках кампании украинцев призывают выбирать товары, отмеченные логотипом "Сделано в Украине", теперь доступным для свободного использования производителями.

Собственный бренд "Сделано в Украине"

Напомним, 26 февраля во время мероприятия "Сделано в Украине" президент Владимир Зеленский заявил, что уже в этом году в Украине должна заработать программа национального кэшбека "Покупай украинское". По этой программе граждане Украины смогут получать часть средств, израсходованных на товары украинских производителей.

Как сообщал премьер-министр Денис Шмигаль, правительство уже приняло постановление о популяризации товаров украинского производства, и бренд "Сделано в Украине", а соответствующее торговая марка была зарегистрирована 8 марта.

"Утвержден знак маркировки бренда "Сделано в Украине", который выделит товары, производимые национальным производителем, среди всех прочих", - написал он.

Использование логотипа и брендбука будет бесплатным для государственных органов, органов местного самоуправления, бизнеса, других учреждений и организаций, независимо от формы собственности.

Шмигаль добавил, что общий прогнозируемый эффект роста потребительского спроса от данной программы составит +0,14% к ВВП, а также позволит создать более 22 тыс. новых рабочих мест. Как следствие – в бюджет поступит дополнительно 4 млрд. грн.

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