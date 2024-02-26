"Сделано в Украине". Украинцы смогут получать кэшбек за покупку отечественной продукции: что известно

Украинцы смогут получать кэшбек за покупку украинской продукции - это будет происходить в рамках программы "Покупай украинское", которую разрабатывает правительство.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время форума "Сделано в Украине".

Он объявил о старте новой экономической платформы, а значит новой экономической политики.

По словам гаранта, задача программы "чтобы украинские деньги остались в Украине и работали в Украине". Зеленский подчеркнул, что в первую очередь - это налоги, это зарплаты наших воинов, это возможности нашего государства, в том числе и оборонные.

Украинцы смогут получить кэшбек на специальную карту

"Мы уже сделали значительные вещи для модернизации и упрощения работы государственных институций, чтобы институции способствовали эффективности нашей экономики. Сейчас должны добавить еще инструменты", - отметил Зеленский.

Он отметил, что платформа "Сделано в Украине" должна стать площадкой для прямого диалога государства и предпринимателей.

Кроме того, государство должно сделать все возможное, чтобы больше украинских предприятий смогли сохранить и масштабировать свою работу.

"Я поручил Кабинету Министров Украины разработать несколько практических шагов. Должны согласовать абсолютно современный моральный договор между обществом и бизнесом, между государством и бизнесом", - подчеркнул президент.

Он сообщил, что за покупку определенных типов производимых в Украине товаров и услуг украинцы смогут получить возврат средств на специальную карту.

Президент уточнил, что дал соответствующее поручение правительству, и сейчас программа разрабатывается.

"Нужно постараться, чтобы программа кэшбэка заработала уже в этом году", отметил Зеленский.

Он добавил, что уже готовятся параметры украинского кэшбека: финансовые и технические.

Зеленский напомнил, что продолжается работа и над другими государственными программами, позволяющими отечественному производителю масштабировать работу. Речь идет о государственных грантах, кредитах, стимулировании производства и помощи на внешних рынках.

Пять инструментов помощи отечественному товаропроизводителю

Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, правительство планирует задействовать пять инструментов помощи отечественному товаропроизводителю:

Публичные закупки: расширение перечня категорий товаров, закупаемых у локального производителя. В частности, речь идет о расширении локализации на оборонные закупки.

расширение перечня категорий товаров, закупаемых у локального производителя. В частности, речь идет о расширении локализации на оборонные закупки. Компенсации. В госбюджет на 2024 год заложено 1 млрд. грн. на компенсацию средств за приобретенную сельхозтехнику отечественного производства. Планируется распространить такой же механизм на всю технику, произведенную в Украине.

В госбюджет на 2024 год заложено 1 млрд. грн. на компенсацию средств за приобретенную сельхозтехнику отечественного производства. Планируется распространить такой же механизм на всю технику, произведенную в Украине. Адаптация уже действующих государственных программ поддержки под целые платформы "Сделано в Украине" . Например, по программе "Є-Відновлення" почти 44 тыс. украинских семей будут нуждаться в строительных материалах и важно, чтобы они покупали именно украинскую продукцию. По программе "5-7-9" будут делать ставку на инвестиционный компонент, на финансирование приобретения основных средств украинских производителей.

. Например, по программе "Є-Відновлення" почти 44 тыс. украинских семей будут нуждаться в строительных материалах и важно, чтобы они покупали именно украинскую продукцию. По программе "5-7-9" будут делать ставку на инвестиционный компонент, на финансирование приобретения основных средств украинских производителей. Стимулирование потребительского спроса . Правительство уже приняло постановление о продвижении товаров украинского производства. Утвержден знак маркировки бренда "СДЕЛАНО В УКРАИНЕ", который выделит товары, произведенные национальным производителем, среди всех остальных.

. Правительство уже приняло постановление о продвижении товаров украинского производства. Утвержден знак маркировки бренда "СДЕЛАНО В УКРАИНЕ", который выделит товары, произведенные национальным производителем, среди всех остальных. Гранты украинским производителям. Это поддержка малого и среднего бизнеса, возможность стимулировать переработку и аграрный сектор.



"Суммарный прогнозируемый эффект роста потребительского спроса - это +0,14% к ВВП, это более 22 тыс. новых рабочих мест, это более 4 млрд грн дополнительных поступлений в бюджет", - прогнозирует Шмигаль.

Государство регистрирует собственный бренд "Сделано в Украине"

Правительство утвердило изображение торговой марки для товаров, производимых в Украине - "Сделано в Украине", им бесплатно сможет пользоваться бизнес, общественные организации и госучреждения, пишет ЭП.

Государственный бренд поможет выделить товары, производимые украинским производителем, среди подобных товаров в обращении, популяризировать товары украинского производства и стимулировать внутренний спрос на них.

Использование логотипа и брендбука будет бесплатным для государственных органов, органов местного самоуправления, бизнеса, других учреждений и организаций, независимо от формы собственности.

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