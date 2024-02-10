ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2023
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Категория
Экономика
Дата публикации

На помощь украинским предпринимателям из бюджета выделяют более 40 млрд грн

На помощь украинским предпринимателям из бюджета выделяют более 40 млрд грн
Фото: пресс-служба КМУ

В 2024 году из государственного бюджета на стимулирование экономической активности и помощь украинским предпринимателям правительство выделяет более 40 млрд. грн.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи!
До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших”
Проголосувати

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

По его словам, сегодня, 10 февраля, он провел совещание с Минэкономики, Минфином, народными депутатами, представителями Офиса Президента.

"Покупка украинских товаров - это рабочие места, налоги в бюджет, а значит - усиление армии и вклад каждого в победу", - подчеркнул Шмигаль.

Именно поэтому правительство готовит новые меры для поддержки украинского производителя.

Как подчеркнул Шмигаль, в текущем году из бюджета на стимулирование экономической активности и помощь украинским предпринимателям выделяют более 40 млрд грн.

"Инвестируем в создание новых предприятий через грантовую программу "єРобота". Расширяем льготное кредитование. Создаем новые индустриальные парки. Запускаем больше проектов страхования инвестиций от военных рисков. Строим новую экспортно-ориентированную экономику", - подытожил премьер-министр.

Гранты для бизнеса

Напомним, с 5 февраля стартовала первая в 2024 году волна подачи заявлений на гранты для перерабатывающих предприятий. Украинцы, которые хотят получить деньги для начала или развития собственного бизнеса, могут подавать заявки через портал Дія. В этом году Минэкономики заложило в бюджет финансирование на выдачу еще 1000 таких грантов в общей сложности на 5,4 млрд грн.

Правительственный проект "єРобота" представляет собой грантовые программы, направленные на стимулирование предпринимательской деятельности и создание рабочих мест.

В частности это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства.

Подать заявку на получение гранта могут как действующие предприниматели, так и люди, не имеющие опыта ведения бизнеса.

Прием заявок на все направления программы "єРобота" продолжается. Подача заявки осуществляется через портал Дія.

Автор:
Светлана Манько