На помощь украинским предпринимателям из бюджета выделяют более 40 млрд грн

В 2024 году из государственного бюджета на стимулирование экономической активности и помощь украинским предпринимателям правительство выделяет более 40 млрд. грн.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

По его словам, сегодня, 10 февраля, он провел совещание с Минэкономики, Минфином, народными депутатами, представителями Офиса Президента.

"Покупка украинских товаров - это рабочие места, налоги в бюджет, а значит - усиление армии и вклад каждого в победу", - подчеркнул Шмигаль.

Именно поэтому правительство готовит новые меры для поддержки украинского производителя.

Как подчеркнул Шмигаль, в текущем году из бюджета на стимулирование экономической активности и помощь украинским предпринимателям выделяют более 40 млрд грн.

"Инвестируем в создание новых предприятий через грантовую программу "єРобота". Расширяем льготное кредитование. Создаем новые индустриальные парки. Запускаем больше проектов страхования инвестиций от военных рисков. Строим новую экспортно-ориентированную экономику", - подытожил премьер-министр.

Гранты для бизнеса

Напомним, с 5 февраля стартовала первая в 2024 году волна подачи заявлений на гранты для перерабатывающих предприятий. Украинцы, которые хотят получить деньги для начала или развития собственного бизнеса, могут подавать заявки через портал Дія. В этом году Минэкономики заложило в бюджет финансирование на выдачу еще 1000 таких грантов в общей сложности на 5,4 млрд грн.

Правительственный проект "єРобота" представляет собой грантовые программы, направленные на стимулирование предпринимательской деятельности и создание рабочих мест.

В частности это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства.

Подать заявку на получение гранта могут как действующие предприниматели, так и люди, не имеющие опыта ведения бизнеса.

Прием заявок на все направления программы "єРобота" продолжается. Подача заявки осуществляется через портал Дія.