На допомогу українським підприємцям з бюджету виділяють понад 40 млрд грн

У 2024 році з державного бюджету на стимулювання економічної активності та допомогу українським підприємцям уряд виділяє понад 40 млрд грн.

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Про це у повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, сьогодні, 10 лютого, він провів нараду з Мінекономіки, Мінфіном, народними депутатами, представниками Офісу Президента.

"Купівля українських товарів — це робочі місця, податки у бюджет, а отже — посилення армії та внесок кожного в перемогу", - підкреслив Шмигаль.

Саме тому Уряд готує нові заходи для підтримки українського виробника.

Як підкреслив Шмигаль, цього року з бюджету на стимулювання економічної активності та допомогу українським підприємцям виділяють більше 40 млрд грн.

"Інвестуємо у створення нових МСБ через грантову програму єРобота. Розширюємо пільгове кредитування. Створюємо нові індустріальні парки. Запускаємо більше проєктів страхування інвестицій від воєнних ризиків. Будуємо нову експортно-орієнтовану економіку", - підсумував прем’єр-міністр.

Гранти для бізнесу

Нагадаємо, з 5 лютого стартувала перша у 2024 році хвиля подачі заяв на гранти для переробних підприємств. Українці, які хочуть отримати гроші для започаткування чи розвитку власного бізнесу, можуть подавати заявки через портал “Дія”. Цього року Мінекономіки заклало у бюджет фінансування на видачу ще 1 000 таких грантів загалом на 5,4 млрд грн.

Урядовий проект єРобота включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць.

Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.

Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу.

Наразі прийом заявок на всі напрямки програми єРобота триває. Подача заявки здійснюється через портал Дія.