Стартувала нова хвиля подачі заяв на гранти для бізнесу: які умови

З 5 лютого стартувала перша у 2024 році хвиля подачі заяв на гранти для переробних підприємств. Українці, які хочуть отримати гроші для започаткування чи розвитку власного бізнесу, можуть подавати заявки через портал “Дія”.

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Про це повідомила заступник міністра економіки України Надія Бігун.

За її словами, на сьогодні гранти від держави на започаткування чи розширення переробного бізнесу отримали вже 660 підприємств на 3,3 млрд грн.

Скільки грантів буде видано в 2024 році

Цього року Мінекономіки заклало у бюджет фінансування на видачу ще 1 000 таких грантів загалом на 5,4 млрд грн.

“Розвиток переробної галузі - стратегічний напрямок Уряду, ми маємо виробляти більше готової продукції з високою часткою доданої вартості як для споживання в середині країни, так і для експорту. Нашою метою є збільшити частку переробної промисловості у ВВП країни до 20%, що відповідає стандарту ОЕСР. Тому стимулюємо розвиток переробних підприємств через грантові програми", - зазначила Бігун.

До 8 млн грн на власну справу

За грантовою програмою для переробних підприємств “Новий рівень” підприємці можуть отримати грант до 8 млн грн на розвиток бізнесу.

При цьому обов'язковою умовою надання коштів є створення отримувачем гранту нових робочих місць, зокрема, він зобов’язаний створити до 25 робочих місць.

Урядовий проект єРобота включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць.

Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.

Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу.

Наразі прийом заявок на всі напрямки програми єРобота триває. Подача заявки здійснюється через портал Дія.

Нагадаємо, програма USAID пропонує гранти до $500 тисяч для розвитку українських середніх і великих переробних підприємств, при цьому загальний бюджет становить 10 млн доларів. У рамках програми планується надати близько 30-ти грантів обсягом від $150 до $500 тисяч.