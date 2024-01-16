Українські підприємства отримають гранти від ЄС та Німеччини: які умови їх надання

Мікро-, малі та середні підприємства (ММСП) України з експортною спроможністю та інноваційним потенціалом можуть отримати 100 грантів до €10 000 кожен для відновлення, розвитку та стійкості у часи війни.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Зазначається, що надання грантів відбуватиметься у межах ініціативи EU4Business за фінансування Європейського Союзу та уряду Німеччини.

"Від початку повномасштабної російської агресії ЄС і Німеччина спільно через програму EU4Business здійснили п’ять грантових конкурсів, в межах яких надали понад €5,5 млн для більше ніж 1100 українських ММСП. Для економіки України в часи війни надважливо підтримувати ММСП, щоб вони вистояли, щоб у подальшому поступово відновилися і розвивалися. Кожен підприємець важливий і кожне окремо взяте підприємство допомагає країні: забезпечує робочі місця, сплачує податки та підтримує економічну діяльність", - зазначив Генрік Вітфельт, в/о керівника відділу "Економічна співпраця, енергетика, інфраструктура і довкілля" Представництва Європейського Союзу в Україні.

За словами заступниці міністра економіки України Надії Бігун, підтримка і стимулювання розвитку українського малого і середнього бізнесу є надзвичайно важливими під час війни.

"Адже саме активний бізнес тримає економіку і дозволяє забезпечувати оборонні потреби, які ми фінансуємо за рахунок сплачених ним податків. Ми вдячні нашим партнерам за програми грантової підтримки підприємців. Особливо тим, які працюють в переробній сфері, виготовляють продукцію високої доданої цінності, збільшують експортний потенціал України", - додала вона.

У повідомленні йдеться, що подати заявку на отримання гранту можна через сайт https://100grants4smes.net.ua/ – з 16 січня до 11 лютого 2024 року.

Результати конкурсного відбору будуть оголошені у першій половині березня на сайті грантової програми та у соціальних мережах. Також кожен заявник отримає лист на електронну пошту, що вказана в заявці.

Взяти участь у конкурсі можуть ММСП, що працюють в сферах:

переробки (машинобудівна, меблева, харчова та легка промисловість);

креативних індустрій;

логістики та транспорту;

інші сектори з потенціалом експорту або створення інновацій (наприклад, освітні та медичні послуги).

На що можуть бути використані гранти:

просування експорту;

сертифікація;

дослідження та розвиток (RnD);



тестування та перевірка;

реєстрація та захист інтелектуальної власності;

інші витрати.

Для успішної реалізації проєкту необхідно підтвердити розрахунок витрат в бюджеті, який має містити чіткі пояснення до статей витрат з посиланнями, прикладами, попередніми контрактами тощо. В процесі оцінювання та відбору переможців команда проєкту буде детально розглядати бюджет та оцінювати його реалістичність.

60% від загальної суми грантової підтримки переможці конкурсу отримають після укладення грантового договору. Решта суми надійде після закінчення реалізації проєкту та успішного звітування.

Реалізацію проєкту потрібно розпочати одразу після отримання першого траншу грантових коштів. Проєкт має бути реалізований в термін до 6 тижнів з моменту отримання першого траншу фінансування.

На початку січня повідомлялося, що переможці програми від EU4Business отримають гранти до €25 тисяч на розвиток власної справи. Ними стали 30 українських компаній, які працюють над інноваційними продуктами та послугами, або активно розширюються на експорт. Загальний фонд грантів — €750 тисяч.

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