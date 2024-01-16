Украинские предприятия получат гранты от ЕС и Германии: условия их предоставления

Микро-, малые и средние предприятия (ММСП) Украины с экспортной способностью и инновационным потенциалом могут получить 100 грантов до €10 000 для восстановления, развития и устойчивости во время войны.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Отмечается, что предоставление грантов будет происходить в рамках инициативы EU4Business по финансированию Европейского Союза и правительства Германии.

"С начала полномасштабной российской агрессии ЕС и Германия совместно через программу EU4Business совершили пять грантовых конкурсов, в рамках которых предоставили более €5,5 млн для более чем 1100 украинских ММСП. Для экономики Украины во время войны важно поддерживать ММСП, чтобы они выстояли, чтобы в дальнейшем постепенно восстановились и развивались. Каждый предприниматель важный и каждое отдельно взятое предприятие помогает стране: обеспечивает рабочие места, платит налоги и поддерживает экономическую деятельность", - отметил Генрик Витфельт, в/о руководителя отдела "Экономическое сотрудничество, энергетика, инфраструктура и окружающая среда" Представительства Европейского Союза в Украине.

По словам заместителя министра экономики Украины Надежды Бигун, поддержка и стимулирование развития украинского малого и среднего бизнеса чрезвычайно важны во время войны.

"Ведь именно активный бизнес держит экономику и позволяет обеспечивать оборонные потребности, которые мы финансируем за счет уплаченных им налогов. Мы благодарны нашим партнерам за программы грантовой поддержки предпринимателей. Особенно тем, кто работают в перерабатывающей сфере и производят продукцию высокой добавленной ценности, увеличивают экспортный потенциал Украины", - добавила она.

В сообщении говорится, что подать заявку на получение гранта можно через сайт https://100grants4smes.net.ua/ – с 16 января по 11 февраля 2024 года.

Результаты конкурсного отбора будут объявлены в первой половине марта на сайте грантовой программы и социальных сетях. Также каждый заявитель получит письмо на электронную почту, указанную в заявке.

Принять участие в конкурсе могут ММСП, работающие в сферах:

переработки (машиностроительная, мебельная, пищевая и легкая промышленность);

креативных индустрий;

логистики и транспорта;

другие сектора с потенциалом экспорта или создания инноваций (например, образовательные и медицинские услуги).

На что могут быть использованы гранты:

продвижение экспорта;

сертификация;

исследование и развитие (RnD);



тестирование и проверка;

регистрация и защита интеллектуальной собственности;

прочие расходы.

Для успешной реализации проекта необходимо подтвердить расчет расходов в бюджете, который должен содержать четкие пояснения к статьям расходов со ссылками, примерами, предварительными контрактами и т.п. В процессе оценки и отбора победителей команда проекта будет подробно рассматривать бюджет и оценивать его реалистичность.

60% общей суммы грантовой поддержки победители конкурса получат после заключения грантового договора. Остальные суммы поступят по окончании реализации проекта и успешной отчетности.

Реализацию проекта следует начать сразу после получения первого транша грантовых средств. Проект должен быть реализован сроком до 6 недель с момента получения первого транша финансирования.

В начале января сообщалось, что победители программы от EU4Business получат гранты до €25 тысяч на развитие собственного дела. Ими стали 30 украинских компаний, которые работают над инновационными продуктами и услугами или активно расширяются на экспорт. Общий фонд грантов - €750 тысяч.

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