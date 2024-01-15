Малые и средние предприятия могут получить грантовую поддержку от Германии: какие условия

В рамках сотрудничества с правительством Германии "Ощадбанк" приступил к реализации второй фазы проекта "Доступ к финансированию и поддержка устойчивости ММСП в Украине II", представленного проектом международного сотрудничества ReACT4UA. Бюджет проекта составляет 4,2 млн. евро.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Более 500 украинских микро-, малых и средних предприятий могут получить кредитную поддержку с грантовым компонентом.

Известно, что максимальный размер суммы гранта составляет 30% от стоимости инвестиционного проекта для релокированных предприятий и функционирующих на деоккупированных территориях, но не более 30 тыс. евро в гривневом эквиваленте.

Остальные предприятия могут получить 20% гранта, но не более 20 тыс. евро в гривневом эквиваленте.

Согласно сообщению, программой могут воспользоваться предприятия, которые задействованы в экономически важных для Украины отраслях, таких как сельское хозяйство, швейная (текстильная) промышленность, перерабатывающая промышленность, и экспортно ориентированное производство.

Условия участия в программе включают в себя наличие положительной кредитной истории, численность работников до 250 человек, годовой доход до 10 млн евро, отсутствие международной технической помощи после 1 февраля 2022 года и отсутствие задолженности перед госбюджетом. Заявки на участие принимаются в Сбербанке до 31 января 2024 года.

Напомним, в прошлом году Германия выделила на грантовые программы для ММСП 5,6 млн евро.