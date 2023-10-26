Германия предоставляет малым и средним предприятиям Украины грант в размере €5,6 млн

Малые и средние перерабатывающие предприятия в Украине могут получить грантовую поддержку от немецкого правительства в размере 5,6 млн. евро в рамках второй фазы грантового проекта "Доступ к финансированию и поддержание устойчивости ММСП в Украине - Фаза II".

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Согласно сообщению, в первой фазе проекта 136 микро-, малых и средних предприятий уже получили грантовую поддержку в размере 1,5 млн евро и успешно использовали ее для получения ссуд на сумму 11,2 млн евро для реализации своих инвестиционных проектов.

К программе могут присоединиться предприятия, отвечающие следующим критериям:

Микро, малые и средние предприятия с количеством работников до 250 и годовым доходом до 10 млн. евро;

Предприятия, планирующие реализацию инвестиционных проектов;

Предприятия с положительной кредитной историей;

Предприятия, не имеющие задолженности перед бюджетом Украины;

Предприятия, не получавшие международную помощь, начиная с 01.02.2022.

Выбранные предприятия смогут получить финансовую поддержку в размере до 30 000 евро в гривневом эквиваленте для реализации своих инвестиционных планов через пять финансовых учреждений-партнеров: Сбербанк, Банк Львов, Кредобанк, Укргазбанк и кредитный союз "Анисия". Эти средства будут использованы для частичной компенсации инвестиционных расходов в размере до 30%.

"Грантовый проект от Правительства Германии расширит предложение грантовых ресурсов для ММСП, а также дополнит правительственную программу Работа, которая также предлагает гранты для перерабатывающих предприятий Украины. В условиях войны гранты для малого бизнеса являются наиболее действенным инструментом развития перерабатывающих предприятий, особенно в деоккупированных регионах Украины ", - отметила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Заметим, что малые и средние предприятия играют важную роль в создании рабочих мест, поэтому такие инвестиции могут стимулировать развитие экономики Украины. Эта финансовая помощь может стать критически важной для предприятий, имеющих ограниченные финансовые ресурсы для развития.

Согласно сообщению, грантовая поддержка от Правительства Германии реализуется в рамках программы международного сотрудничества ReACT4UA (Resilience/Recovery – Accession – Competitiveness – Trade), выполняемой немецкой федеральной компанией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (GIZ).

Напомним до 1 декабря также будет продолжаться прием заявок на получение грантов на повышение кадрового потенциала украинского бизнеса от программы Агентства США по международному развитию (USAID) "Конкурентоспособная экономика Украины". Их планируется выдать около 20, но объем значительный – от 35 до 150 тысяч долларов каждый.